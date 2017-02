Berlin (ots) -



Ex-Electronic Arts Manager wird die laufende Produkt-Expansion leiten und unterstützt das Unternehmen dabei, die Shopper zu jedem Zeitpunkt der Customer Journey optimal zu begleiten



Bonial.com (www.bonial.com), Teil der Axel Springer SE, ernennt den Franco-Kanadier Alex Trottier zum Chief Product Officer. Trottier hat zuvor unter anderem für den Computerspiele-Riesen Electronic Arts (EA) gearbeitet und wird die strategische Produktvision des Unternehmens leiten, das weltweit mehr als 25 Millionen aktive Nutzer und 5.200 der weltweit führende Einzelhändler und Markenhersteller bedient. Ein Schwerpunkt für Trottier ist die Weiterentwicklung der Marken kaufDA und MeinProspekt, um die Bedürfnisse der Shopper zu jedem Zeitpunkt der Customer Journey optimal zu erfüllen.



"Wir investieren weiterhin stark in die Entwicklung unseres Plattform- und Produkt-Ökosystems und sind begeistert, Alex an Bord zu haben", sagte Christian Gaiser, CEO und Gründer von Bonial.com. "Er ist ein Gaming-Veteran und bringt internationale Erfahrung aus einer der wettbewerbsintensivsten Branchen mit, um User Experience und User Journey zu optimieren. Ich freue mich zu sehen, was Alex erreichen wird."



Alex Trottier wird einen Schwerpunkt auf die Bedürfnisse der Kunden und Partner von Bonial in Deutschland legen und neue Lösungen sowie aussagekräftige Daten und Kennzahlen liefern, die in Verbindung mit dem Filialbesuch stehen. Mit einem wachsenden Produktportfolio und einem einzigartigen internen Datenbestand ist Bonial bereit, Einzelhändlern und Marken dabei zu helfen, sich noch stärker mit mobilen Zielgruppen zu vernetzen.



"Bonial ist dabei, eine umfassende mobile Plattform mit vielfältigen Lösungen zu schaffen, die Shopper gezielt erreichen und begeistern werden", so Trottier. "Ich freue mich, hierfür die Leitung zu übernehmen und die Umsetzung dieser neuen Produkte und Services zu voranzutreiben."



Alex Trottier ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit und hat erfolgreich profitable Geschäftsmodelle und Plattformen für verschiedene B2B- und B2C-Unternehmen entwickelt. Er hat einen starken Hintergrund im Bereich Mobile Gaming, führte Produktstrategie und User-Design als Senior Product Manager bei Electronic Arts. Zuletzt arbeitete Trottier für Rocket Internet's Carmudi als Chief Product Officer.



Über Bonial.com



Bonial.com ist die führende, weltweit agierende standortbezogene Shopping-Plattform und wird ergänzt durch ein Portfolio von Marken und Produkten. Diese verbinden monatlich 25 Millionen Shopper mit ihren Lieblings-Geschäften und Markenwelten vor Ort. Unsere Marken begleiten alle Phasen des Einkaufszyklus: Angebote entdecken, Lieblingshändlern folgen, Einkaufslisten erstellen und schließlich der Besuch im Geschäft. Mehr als 5.200 Einzelhändler und Markenhersteller setzen auf unsere Services, um ihre Angebote und Produkte zu bewerben - und erreichen die richtige Zielgruppe bei hohem ROI.



