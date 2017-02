Genf (ots/PRNewswire) -



Einen Wandel in der Hautpflege herbeiführen'- mit diesem Wahlspruch seiner couragierten Unternehmensphilosophie hat sich Oud Essentials erstmalig der Welt vorgestellt. Die Marke präsentierte im Rahmen eines Soft Launch in Genf ihre Serie an Hautpflegeprodukten und Accessoires.



(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/464278/Oud_Essentials_Logo.jpg )



Weiteres Bildmaterial: https://www.dropbox.com/sh/vt5yyf5f7unhg87 /AABU7ZZu0wpHFrQMTLkNNit9a?dl=0



An diesem Freitagabend hatten sich im Rahmen des monatlichen Dukascopy Bank-Treffens im Four Seasons Hotel des Bergues in Genf zahlreiche Entscheidungsträger und Macher der Schweizer Geschäftswelt und Neugierige versammelt, die das Debüt eines neuen Unternehmens, das innovative Produkte verheißt und große Ambitionen hegt, miterleben wollten.



Die Palette der ausgestellten Produkte und Proben erregte beträchtliches Interesse, da hier erstmalig Oud in eine von extremem Wettbewerb geprägte Branche eingeführt wird.



Kernbestandteil aller Produkte von Oud Essentials ist das 100% reine ätherische Öl, das meisterhaft aus dem harzigen Kernholz des Adlerholzbaumes destilliert wird. Dies ist eine Weltneuheit in der Hautpflege, die jedem der Produkte, vom luxuriösen Regenerating Serum bis hin zum potenziell wunderwirkenden Dual-Phase Oil, einen innovativen Vorsprung in einem sehr lukrativen Markt verleiht.



Das für die Oud Essentials-Produkte verwendete Oud stammt sämtlich aus nachhaltigem Anbau mit nachverfolgbarer Herkunft und kommt aus dedizierten Plantagen in Südostasien, über die das Unternehmen vollständige Kontrolle hat. Oud Essentials hat sich für ein vertikal integriertes Geschäftsmodell entschieden, das pünktlich und effektiv funktioniert und sowohl den Gemeinden, die hart arbeiten, um die Inhaltsstoffe zu produzieren, als auch der Umwelt als solcher Respekt zollt.



"Es ist immer mit etwas Anspannung und einem leicht beklommenen Gefühl verbunden, wenn sich ein neues Unternehmen zum ersten Mal präsentiert", sagte Jean-Marc Dufat, CEO von Oud Essentials, "aber wenn man von der Reaktion von Freitagabend ausgehen kann, sind wir hier auf dem absolut richtigen Weg. Die Botschaft der Marke ist seit Tausenden von Jahren herangereift und für mich persönlich zugleich eine faszinierende Reise. Ich bin mit Oud erst seit wenigen Jahren vertraut, und es zieht mich kontinuierlich in seinen Bann. Die Frage stellte sich; wie kann man Oud in die Welt der Hautpflege einbinden? Ich denke, wir haben die Antwort gefunden".



Oud wird nicht nur seit Jahrtausenden in der Behandlung einer Vielzahl von Beschwerden eingesetzt, sondern gehört auch rund um den Erdball in vielen Kulturen (und Religionen) zum Gefüge der Gesellschaft. Das für seine körperlich und geistig wohltuenden Eigenschaften in insbesondere Asien und dem Nahen Osten in Ehren gehaltene Oud erregt langsam Aufmerksamkeit im Rest der Welt. Dass Oud in die Welt der Hautpflege einbezogen wird, kann dabei als bahnbrechend und zukunftsweisend gelten.



"Im Nahen Osten ist das Wissen zu Oud Allgemeingut", so Dufat weiter, "und Oud wird dort seit Generationen verwendet. Es hat sich in den vergangenen Jahren zu einem sehr wichtigen Inhaltsstoff für den internationalen Parfüm-Markt entwickelt und damit einen gewissen Bekanntheitsgrad im Westen gewonnen, ist aber nach wie vor von Geheimnis umwoben. Wir bei Oud Essentials hatten nach ausgiebiger Forschung und Entwicklung das Gefühl, dass der nächste logische Schritt sein müsse, Oud noch weitergehend verfügbar zu machen. Oud verfügt über äußerst bemerkenswerte Eigenschaften - etwas, was die Menschen des Altertums immer schon wussten und dass wir nun endlich zu verstehen beginnen - und so haben wir uns der Erforschung seiner Wirksamkeit in der Hautpflege gewidmet. Wir freuen uns über die Ergebnisse, und sind mit diesem Launch nach so vielen Jahren harter Arbeit ganz besonders glücklich".



Oud Essentials verfügt, mit Plänen für eine Markteinführung in Asien in den kommenden Wochen, über eine gute Ausgangsposition, um weltweit mit seiner Palette von spannenden, einzigarten und hochwirksamen Produkten und Accessoires den 'Wandel in Hautpflege herbeizuführen'.



"Dies ist erst der Anfang", sagte Dufat abschließend, "Wir bemühen uns, die Skincare-Industrie positiv zu beeinflussen und einen gesunden, sozial und umweltbewussten Lebensstil zu fördern. Wir hätten uns dafür keinen besseren Start wünschen können".



Oud Essentials



Oud Essentials - eine neue Marke, ein neues Gesicht, und ein neuer Name in der globalen Skincare-Industrie. Die Marke nutzt die bemerkenswerten Eigenschaften und Qualitäten von Adlerholz und Oud für ihre Produktserie, die sich als Teil einer echten Hautpflege und Annäherung an einen gesunden Lebensstil versteht, und sich auf ein Wissen stützt, das seit Jahrtausenden herangereift ist.



Mit authentischen Produkten für echte Leute, die in der Wirklichkeit zuhause sind, verkörpert die Hautpflegeserie von Oud Essentials, zusammen mit ihren wunderbar gearbeiteten Schmuckstücken und naturbelassenen Infusionen, die zur Förderung des geistigen und körperlichen Wohlbefindens entwickelt wurden, den Pioniergeist von Innovation und Kreativität, all dies mit Respekt für die Umwelt, die Gemeinschaft, und das Konzept der Nachhaltigkeit, das für uns alle so entscheidend geworden ist.



OTS: Oud Essentials newsroom: http://www.presseportal.de/nr/125478 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_125478.rss2



Pressekontakt: Marine Adenin - Personal Assistant - marine@oudessentials.com - +41 22 819 94 27