Jahrelang hatten Umweltschützer den Bau des Kraftwerks in Datteln durch einen Rechtsstreit blockiert. Jetzt hat Eigentümer Uniper endlich die notwendigen Genehmigungen zusammen - doch der BUND reicht eine neue Klage ein.

Am 19. Januar wähnte sich der Energiekonzern Uniper endlich am Ziel. "Die Bezirksregierung Münster hat heute die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für das hocheffiziente Steinkohlekraftwerk Datteln 4 erteilt", gab das Unternehmen bekannt. "Mit dieser Genehmigung kann das Kraftwerk fertig gebaut werden und in Betrieb gehen."

Damit sollte für Uniper der jahrelange Rechtsstreit um die Anlage, den schon Vorgänger Eon ausfechten musste, endlich zu Ende sein. Eon hatte den Bau 2007 begonnen und wollte ihn eigentlich 2011 abschließen. 2009 erklärte das Oberverwaltungsgericht Münster nach der Klage eines Anwohners den Bebauungsplan aber für ungültig und stoppte den Bau ...

Den vollständigen Artikel lesen ...