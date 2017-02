DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Schulen und Seminargruppen entdecken die Jugendherbergen nach Verbandsangaben wieder. So übernachteten 2016 drei Prozent mehr Schüler auf Klassenfahrten in den Häusern des Deutschen Jugendherbergswerks (DJH) als im Vorjahr, wie der Verband am Dienstag mitteilte. Auch Jugend- und Hochschulgruppen hätten Jugendherbergen im vergangenen Jahr stärker als Tagungs- oder Seminarorte genutzt. "Dass wir trotz demografischen Wandels in diesen Feldern zulegen können, ist ein gutes Signal, dass wir auch als außerschulischer Lernort verstanden werden", sagte Hauptgeschäftsführer Bernd Dohn der Deutschen Presse-Agentur.

Nach größeren Schwierigkeiten im Schulfahrten-Segment sei nun eine Trendumkehr erreicht. Auch insgesamt stieg die Zahl der Übernachtungen im Jahr 2016 um mehr als 2,4 Prozent auf 10,26 Millionen, wie es weiter hieß. Bundesweit betreibt der gemeinnützige Verband 471 Herbergen, die meisten davon (72 Prozent) auf dem Land oder in Kleinstädten./fld/DP/stb

AXC0103 2017-02-21/12:11