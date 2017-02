Seit gut zwei Jahren stehen Schuldscheindarlehen bei vor allem mittelständisch geprägten Unternehmen in Deutschland hoch im Kurs. Dies resultiert aus dem faktischen Scheitern des Mittelstands-Anleihenmarktes. So nutzen viele Unternehmen mit starken Fundamentaldaten die Möglichkeit alternativer Refinanzierungen. So auch der Gabelstapler-Hersteller Kion. Das Unternehmen hat erstmals ein Schuldscheindarlehen im Gesamtvolumen von 958 Millionen Euro platzieren können. ...

