Zürich - Auf eine Normalisierung der globalen Zinsentwicklung und Notenbankpolitik warten Märkte und Investoren gleichermaßen seit einigen Jahren, so Hannes Boller, Senior Portfolio Manager bei Fisch Asset Management in Zürich.Die USA seien hier Vorreiter mit der Drosselung der Anleihenkäufe ab 2013 und der nun eingeleiteten Zinswende mit den zu erwartenden zwei bis drei Zinsschritten in diesem Jahr. "Wie in den USA gesehen geht mit dem Tapering die Option eines raschen Zinsanstiegs und den entsprechenden Auswirkungen auf Anleihenkurse einher. Dieses Risiko sehen wir nun in Europa. Nimmt das Quantitative Easing ab, dürften steigende Zinsen sowie Risikoprämien die Folge sein. Der entstehende Verkaufsdruck würde die europäischen Anleihenmärkte belasten - zumal sich aktuell sehr viele Anleihen im Markt befinden aufgrund der bisherigen, durch die EZB geschaffenen Rahmenbedingungen", so Hannes Boller, Senior Portfolio Manager bei Fisch Asset Management.

