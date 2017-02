Paris/London/Stuttgart (ots) -



Wie heute bekannt gegeben wurde, beabsichtigt Webhelp, weltweiter Anbieter für Business Process Outsourcing Services, die Übernahme der Ocon Office Concept GmbH, einem hochmodernen BPO-Service-Center im Raum Stuttgart mit hoher technischer Spezialisierung. Unter Voraussetzung der Zustimmung des Bundeskartellamts wird die Transaktion voraussichtlich Ende März abgeschlossen sein.



Mit dieser Akquisition setzt Webhelp seinen erfolgreichen Wachstumskurs fort und stärkt unter anderem durch die Erweiterung seiner Kompetenzfelder auf die Sektoren Automotive, Handel, Technologie und Öffentlicher Dienst erneut seine Marktposition. Vor allem trägt Webhelp mit der Transaktion den durch Digitalisierung bedingten anspruchsvollen Marktveränderungen und zunehmend differenzierten Kunden- und Konsumentenerwartungen Rechnung und baut so seine Position als Innovationsführer aus.



"Ocon ist ein sehr erfolgreiches Premium-Service-Center, das über ausgezeichnetes technisches Know-how und höchste Innovationskraft verfügt", erläutert Thomas Berlemann, CEO Webhelp Deutschland. "Wir haben hier die Chance, gemeinsam mit unseren Kunden zunächst in kleinerem Stil ganz neue Technologien auszuprobieren. Somit nimmt Ocon im Unternehmensverbund eine wichtige Labor-Funktion ein." Das Ziel: Nach erfolgreicher Testphase werden neue Technologien industrialisiert und dem jeweiligen Kunden so ein Wettbewerbsvorteil verschafft.



Thomas Berlemann ergänzt: "Wir freuen uns sehr über diese Akquisition und die Möglichkeiten, die sich uns und unseren Kunden dadurch bieten. Die Verbindung mit Ocon versetzt uns in die Lage, ganz neue Wege partnerschaftlicher Zusammenarbeit zu gehen und mit gebündelten Kräften Lösungen zu entwickeln, die zu einer nachhaltigen Verbesserung der Customer Experience führen."



"Diese Transaktion stellt für Ocon eine sehr bedeutende Entwicklung dar", bewertet Gernot Müller, Geschäftsführer Ocon, die Zukunft des Unternehmens als Webhelp-Company. "Die Verschmelzung mit einem der führenden, international agierenden BPO-Spezialisten eröffnet in vertrieblicher ebenso wie in technologischer Hinsicht ganz neue Perspektiven und Gestaltungsmöglichkeiten. Ocon wird von der neu gewonnenen Marktstärke und Kompetenz erheblich profitieren." Die Ocon-Gründer Gernot Müller und Ehefrau Marion bleiben dem Unternehmen weiterhin verbunden und werden auch künftig vertrieblich tätig sein.



Ocon ist seit seiner Gründung 1998 ein inhabergeführtes, mittelständisches Familienunternehmen mit langjähriger Erfahrung in der Betreuung von Kunden aus dem Premium-Segment. Das Unternehmen ist wegen seines hohen Standards des internen Qualitätsmanagements zertifiziert mit DIN ISO 9001:2008.



Über Webhelp



Webhelp ist ein weltweit agierender Anbieter im Bereich Business Process Outsourcing (BPO), der sich auf die Interaktion zwischen Unternehmen und ihren Kunden spezialisiert hat - für eine überzeugende Customer Experience über sämtliche Kanäle hinweg. Zum Outsourcing-Portfolio von Webhelp gehören zudem Services im Bereich Zahlungsabwicklung, Vertrieb und Marketing.



Über 35.000 Mitarbeiter in mehr als 25 Ländern arbeiten mit technologiebasierten Omni-Channel Konzepten an der permanenten Verbesserung von Kundenbeziehungen und helfen so den Auftraggebern ihre Unternehmensergebnisse nachhaltig zu steigern. Marken wie Sky, Shop Direct, Bouygues, Direct Energie, KPN, Vodafone, La Redoute, Michael Kors, Valentino vertrauen seit Jahren über Landesgrenzen hinweg auf Webhelp.



Das Unternehmen mit Hauptsitz in Paris konnte in den letzten Jahren seinen Umsatz um mehr als 250 Prozent steigern. Seit Februar 2016 ist der Finanzinvestor KKR an Webhelp beteiligt.



Weitere Informationen stehen unter www.webhelp.com/de zur Verfügung.



