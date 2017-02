Düsseldorf (ots) - Das Hochtechnologieunternehmen TRUMPF bietet Kunden in Deutschland, Italien, Großbritannien, den Niederlanden und Spanien neue Möglichkeiten der Finanzierung. Dazu kooperiert die unternehmenseigene Bank TRUMPF Financial Services mit Deutschlands führendem Portal für Mittelstandsfinanzierung COMPEON.



Über den neuen "TRUMPF Finance Manager" können TRUMPF-Kunden jetzt Angebote unterschiedlicher Banken und Leasinganbieter einholen und vergleichen. Möglich wird dies durch eine digitale Schnittstelle zu Deutschlands führendem Portal für Mittelstandsfinanzierung COMPEON. Das FinTech arbeitet mit mehr als 220 Kreditinstituten, Leasinggesellschaften und anderen Finanzierungspartnern zusammen und kann so maßgeschneiderte Finanzierungen zu besten Konditionen vermitteln. TRUMPF fördert seinen Vertrieb in Deutschland schon seit 2001 durch eigene Finanzierungsangebote. Seit fast drei Jahren besitzt TRUMPF Financial Services eine Vollbanklizenz.



Dr. Nico Peters, Geschäftsführer von COMPEON, sagte: "Im Handel hat nahezu jedes Konsumgut den Vertriebsweg über das Web gefunden. Nun erwarten Kunden den digitalen Service am Point of Sale auch für die Finanzierung. Wir schaffen daher neue Wege für die Absatzfinanzierung." Sebastian Thiemann, Chief Sales Officer bei COMPEON, ergänzte: "Unsere Plattform erhöht die Transparenz und Effizienz für Unternehmen und für Finanzdienstleister. Bei der Absatzfinanzierung arbeiten wir bereits mit großen Mittelständlern zusammen und binden sie über Internet, SAP oder Händlernetzwerke an COMPEON an."



Der Geschäftsführer von TRUMPF Financial Services Hans-Joachim Dörr sagte: "Durch die Zusammenarbeit mit COMPEON wollen wir weltweite Märkte noch schneller und effizienter erschließen. Dazu bieten wir unseren Kunden unabhängig von unserem eigenen Angebot die für sie beste Finanzierungslösung."



In den kommenden zwölf Monaten soll der Finanzierungsservice über die TRUMPF-Webseite in weiteren Ländern nutzbar sein. In Deutschland ist neben der Finanzierung von TRUMPF-Maschinen auch die Finanzierung von Maschinen anderer Hersteller sowie gewerblicher Immobilien möglich. Zu finden ist der Finance Manager auf https://www.financemanager.trumpf.com.



