IRW-PRESS: LAGUNA BLENDS INC: Laguna unterzeichnet exklusive Vertriebsvereinbarung mit Isodiol, einem führenden Lieferanten und Formulierer von CBD-Produkten, für Kanada

Laguna unterzeichnet exklusive Vertriebsvereinbarung mit Isodiol, einem führenden Lieferanten und Formulierer von CBD-Produkten, für Kanada

21. Februar 2017 - Escondido, CA - Laguna Blends Inc. (CSE: LAG) (OTC: LAGBF) (Frankfurt: LB6A.F) (das Unternehmen oder Laguna) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine exklusive Vertriebsvereinbarung mit Iso International, LLC. (Isodiol) unterzeichnet hat. Isodiol ist einer der weltweit führenden Lieferanten, Formulierer und Hersteller von Produkten mit Cannabidiol (CBD) in pharmazeutischer Qualität. Isodiol wird Laguna seine Erfahrung in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Fertigung zur Verfügung stellen und sämtliche seiner derzeitigen Produkte auf exklusiver Basis für den kanadischen Markt anbieten.

Laguna und Isodiol haben eine exklusive Lizenz- und Vertriebsvereinbarung für Kanada abgeschlossen mit dem Ziel, für beide Seiten vorteilhafte geschäftliche Möglichkeiten in der Cannabidiol-Branche zu verfolgen. Gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung erklärt sich Laguna bereit, 3.750.000 Stammaktien (die Gegenleistungsaktien) auszugeben, die einer Treuhandverwahrung von sechs Monaten unterliegen. Im 4. Quartal 2016 verzeichnete Isodiol nach ungeprüften Zahlen einen Umsatz von 3.149.738 USD im CBD-Vertriebsgeschäft in Nordamerika.

Ray Grimm Jr., der President und CEO von Laguna Blends, merkte dazu an: Die Sicherung von CBD-Produkten höchster Qualität für Kanada ist ein ganz entscheidender Schritt in unserer Wachstumsstrategie für Nordamerika. Isodiol ist der beherrschende Marktführer im Bereich Formulierung und Fertigung von CBD-Produkten in den USA, und wir sind stolz darauf, uns mit dem Besten der Besten in der Branche zusammenzutun. Nun, da wir sämtliche Produkte von Isodiol anbieten können, bin ich zuversichtlich, dass Laguna die geplanten Vertriebsziele erreichen oder gar übertreffen wird, so Ray Grimm weiter. Laguna befindet sich derzeit in Verhandlungen mit einer dritten Partei in Kanada, die über umfangreiche Vertriebskanäle für CBD- und Hanfprodukte verfügt.

Troy Nihart, der COO von ISO International, erklärte dazu wie folgt: Wir freuen uns darauf, mit Laguna Blends in den kanadischen Markt zu expandieren. Der dortige Markt wandelt sich sehr schnell. Mit der Vorwegnahme von Veränderungen im rechtlichen Umfeld in Kanada verfolgen wir das Ziel, mit Laguna und dank unserer firmeneigenen Extraktionsverfahren darauf hinzuarbeiten, uns zum führenden kanadischen Lieferanten von CBD in pharmazeutischer Qualität zu entwickeln.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Transaktion mit Isodiol werden fünfhunderttausend Stammaktien an Kannafund Holdings LLC als Gegenleistung für eine mehr als dreimonatige Beratungstätigkeit im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung ausgegeben.

Über Laguna Blends Inc.

Laguna Blends ist ein Marktführer beim Vertrieb von Hanf- und CBD-Produkten. Die Wachstumsstrategie von Laguna beinhaltet den Erwerb und die Übernahme von Unternehmen, die Hanfprodukte formulieren oder herstellen. Laguna Blends vermarktet Hanfprodukte über sein B2B-Netzwerk und auf Laguna Blends' Online-Marktplatz.

Laguna hat die Absicht, den Endverbrauchern Hanfprodukte in Spitzenqualität anzubieten und verwendet bei vielen seiner Nahrungsmittel und Hautpflegeprodukte für die lokale Anwendung eine eigene Nanotechnologie. Laguna ist derzeit auf der Suche nach Joint-Venture-Partnern und potentiellen Übernahmeprojekten, um sein Portfolio zu vergrößern. Im Jahr 2017 wird die große internationale Expansionsoffensive in den Zielmärkten Asien und Europa eingeleitet.

Über Iso International, LLC. (Isodiol)

Isodiol ist ein führendes Unternehmen im Bereich Ernte, Formulierung und Herstellung von Produkten auf der Basis von CBD.

Bei Isodiol und seinem Team von Kooperationspartnern handelt es sich um eine Unternehmensgruppe, die zusammen den Anbau und die Ernte von Hanf im industriellen Maßstab durchführt und den Hanf dann verarbeitet, um Cannabidiol (CBD) in höchstmöglicher Reinheit für den weltweiten Vertrieb zu extrahieren.

Durch den Rückgriff auf einen der größten Hanfanbaubetriebe der Welt sind Isodiol und seine Partner bei hochwertigem CBD in industriellen Mengen die erste Wahl. Unternehmen der Bereiche Pharmazeutika, funktionelle Lebensmittel und Kosmetika rund um den Globus konnten aufgrund unserer Produkte Marktanteile hinzugewinnen.

Klicken Sie hier, um mehr über Isodiol zu erfahren.

FÜR DAS BOARD:

Ray Grimm Jr CEO, President & Director UNTERNEHMENSKOMMUNIKATION: Howe & Bay Financial: 604-449-5302 Pressewesen: ir@lagunablends.com www.lagunablends.com https://cbdskincream.com/

Folgen Sie uns auf Face Book: https://www.facebook.com/LagunaBlends/ Twitter: @LagunaBlends

Zukunftsgerichtete Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, welche sich auf Aussagen zur Geschäftstätigkeit, zu den Produkten und zu den Zukunftsplänen des Unternehmens, zu den vom Unternehmen angebotenen Produkten sowie seine Vertriebs- und Marketingstrategien beziehen. Obwohl das Unternehmen die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen für angemessen hält, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Die Leser werden davor gewarnt, sich bedenkenlos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen erheblich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen in Betracht gezogen wurden. Unter anderem zählen dazu auch das Risiko, dass die Produkte und Pläne des Unternehmens von den Ausführungen in dieser Pressemeldung abweichen bzw. dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, seien Geschäftspläne wie erwartet umzusetzen. Das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung bzw. Absicht zur Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung ausdrücklich ab, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Obwohl das Unternehmen die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen für angemessen hält, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Es wird auch kein Bezug zur Gewinnsituation auf Basis der gemeldeten Umsätze hergestellt. Die Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38970 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38970&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA50719 52041

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA5071952041

AXC0130 2017-02-21/12:57