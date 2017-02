Rüsselsheim (ots) -



Konnektivität, Innovation und Unsicherheit werden die Regeln der Arbeitswelt neu schreiben. Das zeigen die Ergebnisse aus dem aktuellen Bericht von Sodexo. Die Arbeitsstile der nächsten Generation sind gekennzeichnet durch Individualität, Integration und technische Kompetenz. Und wir können uns auf mehr Roboter unter unseren Kollegen gefasst machen.



Sodexo, weltweit führender Anbieter von Services für mehr Lebensqualität, hat seinen Global Workplace Trends Report für das Jahr 2017 veröffentlicht. Der Bericht beschreibt die wichtigsten Zukunftsfaktoren, die Arbeitnehmer und Arbeitgeber auf der ganzen Welt beeinflussen und dient als Orientierungsinstrument für Unternehmen und Organisationen, die sich in einer sich dynamisch wandelnden Arbeitswelt erfolgreich behaupten wollen. Die Trends zeichnen das Bild eines Arbeitsplatzes, bei dem sich berufliches und außerberufliches Leben zunehmend vermischen und die Bedürfnisse der Arbeitnehmer durch verbesserte Angebote in den Bereichen Wellness, Raumgestaltung und Lernprogramme Berücksichtigung finden. Der moderne Arbeitsplatz profitiert davon, dass unterschiedliche Generationen ihr Wissen teilen und voneinander lernen, aber auch vom Einsatz individueller Stärken und von der Kraft der Zusammenarbeit, wenn es darum geht, persönliche und geschäftliche Ziele zu erreichen.



"Wir haben die wichtigsten Ergebnisse aus verschiedenen Sektoren, Generationen und Ländern zusammengefasst, um einen Bericht zu erstellen, der eine ganzheitliche Sicht auf die globale Arbeitswelt bietet", erläuterte Sylvia Metayer, CEO, Worldwide Corporate Services Segment, Sodexo. "Für Wirtschaftsführer ist es entscheidend, die zugrunde liegenden Trends zu erkennen, die Veränderungen antreiben, ihre Bedeutung einzuschätzen und ihnen einen Schritt voraus zu sein, statt ihnen zu folgen. Als einer der größten Arbeitgeber, der für 10.000 Unternehmen auf der ganzen Welt Services der Lebensqualität erbringt, sind wir ganz nah dran, wenn es darum geht, Faktoren zu erkennen und zu verstehen, die die Arbeitswelt der Zukunft prägen werden."



Aus den Sodexo Workplace Trends 2017:



- Die agile Organisation: Organisationen streben nach dem heiligen Gral der Agilität - Flexibilität plus Stabilität - mit dem obersten Ziel, sich schnell auf veränderte Bedingungen einstellen zu können und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass auch die Mitarbeiter agil bleiben.



- Der Aufstieg der bereichsübergreifenden Arbeit: Die aktuellste Form der gemeinschaftlichen Arbeit hebt die Zusammenarbeit auf eine ganz neue Ebene. Organisationen teilen nicht mehr nur physischen Raum und Ressourcen, sondern strukturieren ihre Interaktionen für eine Problemlösung gezielt über Bereichsgrenzen hinweg, um so Stärken zu bündeln und globale Probleme effizient anzugehen.



- Arbeitnehmer ohne Grenzen: Das Ausmaß, in dem Arbeitskräfte sowohl in Schwellen- als auch in Industrieländern verlagert werden, schafft neue Möglichkeiten, integrative Führung durch die Einschätzung von Qualifikationsbedarf, Verfügbarkeit, Standortvorteilen und eine effektive kulturelle Integration zu beweisen.



- Robotertechnik der nächsten Generation: Roboter sind bereits seit Jahren Teil der Arbeitswelt. Aufgrund des Fortschritts im Bereich der künstlichen Intelligenz setzen Organisationen diese vermehrt für Aufgaben ein, die bisher von Menschen erledigt wurden. Die aktuelle Diskussion dreht sich hier vor allem um den Erfolg von Robotern, die gemeinsam mit Menschen Arbeiten ausführen, die eigentlich nur Menschen verrichten können.



- Generationenübergreifendes Lernen: Menschen leben und arbeiten heute immer länger, daher müssen Unternehmen die hierarchische und traditionelle Weiterbildung von Mitarbeitern überdenken. Mitarbeiter aller Generationen geben ihre Erfahrungen untereinander weiter und schaffen eine neue Kultur der persönlichen Entwicklung.



- Personal Branding auch am Arbeitsplatz: Welche Marke liegt vorne? Personal Branding bekommt eine neue Bedeutung und wird einer genaueren Überprüfung unterzogen, denn Arbeitgeber wollen die potenziellen Risiken verstehen, aber auch die Wirkung der Personal Brands ihrer Mitarbeiter zum Wohl des Unternehmens einsetzen.



- Neudefinition der Arbeitsergonomie: Vom physischen Raum und der Technologie bis hin zu Erwägungen eines virtuellen Arbeitens und den damit verbundenen Annehmlichkeiten ist die Art und Weise, wie Arbeitskräfte ihre Umgebung erleben, der Schlüssel für eine zufriedene Belegschaft.



- Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung: Im Rahmen der nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen für das Jahr 2030 sind Organisationen aufgerufen, miteinander und mit der Regierung auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten. Wie Unternehmen Praktiken interpretieren und anpassen, wird sich nicht nur auf Fortschritte beim Erreichen der Nachhaltigkeitsziele auswirken, sondern auch auf die Bedürfnisse der Arbeitskräfte, die sich positive Veränderungen wünschen. ("Nachhaltigkeit" als Schlagwort tritt dabei hinter die wichtigen, von den Vereinten Nationen festgeschriebenen Ziele zurück.)



- Potenzial der Millennial-Talente erschließen: Warum müssen wir lernen, Millennials besser zu verstehen? Wenn wir die einzigartige Kombination von Eigenschaften begreifen, die die Generation Y und ihre jüngeren Geschwister, die Generation Z, für die Arbeit mitbringen, können wir einen Blick in die Zukunft der Arbeitswelt werfen.



- Wellness 3.0: Betriebliche Wellness-Programme gelten nicht mehr nur als "Reparatur-" oder vorbeugende Maßnahmen gegen Gesundheitsprobleme, sondern als potenzielle Katalysatoren für einen gesunden Lebensstil der Arbeitnehmer, ihrer Familien und der Gesellschaft im Allgemeinen.



"Als Facility-Management-Dienstleister gestalten und betreiben wir für unsere Kunden moderne, attraktive Arbeits- und Lebenswelten", erklärt Oliver Vellage, CEO Corporate Services D|A|CH bei Sodexo und führt fort: "Als solcher müssen wir nicht nur Zukunftstrends in der Arbeitswelt frühzeitig erkennen, sondern darüber hinaus unsere Beratung und Leistungen entsprechend richtungsweisend aufstellen. So können wir unsere Kunden mit innovativen Facility-Management-Konzepten dabei unterstützen, die Voraussetzungen für eine nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit zu schaffen."



Im Rahmen der INservFM in Frankfurt am Main wird Sodexo die wesentlichen Ergebnisse aus dem Global Workplace Trends Report 2017 präsentieren. Oliver Vellage spricht in seinem Vortrag "Workplace Trends: Vom Wandel der Arbeitswelt und Wegen zu neuer Wettbewerbsfähigkeit" am 23. Februar um 10 Uhr auf dem INservFM-Kongress über deren Bedeutung für Unternehmen, Organisationen und das Facility-Management.



Mehr Informationen unter www.sodexo.com/2017-workplace-trends



Methodologie des Sodexo Global Workplace Trends Report: Das System stützt sich auf Primär- und Sekundärforschung. Die ursprüngliche Identifizierung der Trendthemen basiert auf Forschung, einschließlich der Betrachtung globaler Nachrichtenquellen in Bezug auf die Schwerpunkte HR und Arbeitswelt sowie auf eigenen Erkenntnissen über Arbeitsstätten auf der ganzen Welt.



Über Sodexo



Sodexo beschäftigt heute in der DIAICH-Region rund 16.100 Mitarbeiter, die mit ihrer Servicementalität täglich knapp 435.000 Nutzer in über 2.000 Betrieben begeistern, darunter Wirtschaftsunternehmen, Behörden, Schulen, Kindergärten, Kliniken und Senioreneinrichtungen.



Von Pierre Bellon 1966 gegründet, ist Sodexo weltweit führend bei Services für mehr Lebensqualität, die eine wichtige Rolle für den Erfolg des Einzelnen und von Organisationen spielt. Dank einer einzigartigen Kombination aus On-site Services, Benefits and Rewards Services und Personal and Home Services stellt Sodexo täglich für 75 Mio. Menschen in 80 Ländern seine Dienste bereit. Aus dem Leistungsspektrum mit über 100 verschiedenen Angeboten stellt Sodexo auf Grundlage von mehr als 45 Jahren Erfahrung integrierte Kundenlösungen zusammen. Dieses Angebot umfasst etwa Empfangs-, Sicherheits-, Wartungs- und Reinigungsdienste, Catering, Facility Management, Restaurant- und Geschenkgutscheine sowie Tankpässe für Mitarbeiter, Unterstützungsleistungen in den eigenen vier Wänden und Concierge-Services. Der Erfolg und die Leistungsfähigkeit von Sodexo beruhen auf der Unabhängigkeit, dem nachhaltigen Geschäftsmodell und der Fähigkeit des Unternehmens, seine weltweit 425.000 Mitarbeiter kontinuierlich weiterzuentwickeln und an sich zu binden. Sodexo ist in den Indizes CAC 40 und DJSI enthalten.



KENNZAHLEN (per 31. August 2016)



Sodexo weltweit 20,2 Mrd. Euro Konzernumsatz 425.000 Mitarbeiter Nr. 19 der größten Arbeitgeber weltweit 80 Länder 32.000 Standorte 75 Mio. Endkunden jeden Tag 15,2 Mrd. Marktkapitalisierung (per 16. November 2016)



Sodexo in Deutschland 630 Mio. Euro Umsatz (On-site Services*) 12.300 Mitarbeiter (On-site Services*) 700.000 Endkunden jeden Tag 10.000 Kunden (Benefits & Rewards) 689 Betriebe (On-site Services) 100.000 Einlösestellen (Benefits & Rewards) * inkl. managed revenue



Sodexo in Österreich 112 Mio. Euro Umsatz (On-site Services*) 3.400 Mitarbeiter 410.000 Endkunden jeden Tag 4.000 Kunden (Benefits & Rewards) 1.300 Betriebe (On-site Services*) 19.000 Einlösestellen (Benefits & Rewards) * inkl. managed revenue



Sodexo Schweiz 29 Mio. Euro Umsatz 380 Mitarbeiter 9.700 Endkunden jeden Tag 28 Betriebe



