Leipzig (ots) - Zum Frühjahrstreff der Buchbranche vom 23. bis 26. März bieten MDR KULTUR und die ARD ein vielfältiges Programm auf ihren Messebühnen, bei den Kulturnächten in der Alten Handelsbörse sowie mit Sendungen in Radio und Fernsehen. Erstmals in diesem Jahr liegt die Federführung für das gesamte Angebot bei MDR KULTUR.



Prominente Autoren und Publikumslieblinge im ARD-Forum



BR, NDR, RBB, SWR, WDR, SR und MDR: Am multimedialen Gemeinschaftsstand der ARD in Halle 3 wird die Vielfalt der Kulturprogramme im Radio und Fernsehen sichtbar und erlebbar. Im Gespräch sind prominente Autoren wie Martin Suter, Zsuzsa Bank und Clemens Meyer sowie Publikumslieblinge wie Sabine Ebert, Dagmar Manzel, Wladimir Kaminer und Sebastian Fitzek. Warum uns Martin Luther heute noch interessieren soll, das erklären u. a. Heiner Geißler, Friedrich Christian Delius und Friedrich Schorlemmer. Außerdem zu Gast ist Mathias Énard, der in diesem Jahr den Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung erhält. Und täglich um 11.30 Uhr gibt es ein "Best of Druckfrisch": Literaturkritiker Denis Scheck leistet mit seinem schonungslosen Urteil Orientierungshilfe im Bücherdschungel.



MDR KULTUR - Messeauftritt im neuen Look



Tapetenwechsel beim Messestand: Unübersehbar im leuchtenden Sonnengelb präsentiert sich MDR KULTUR in diesem Jahr in der Glashalle. Aus dem blauen MDR-Stand wurde der neue farbenfrohe MDR-KULTUR-Messeauftritt. Denn MDR KULTUR ist seit 2016 die neue trimediale Marke des MDR für sämtliche kulturellen Angebote in Radio, Fernsehen und Online. Im Halbstundentakt werden auf der Messebühne Schriftsteller und Autoren mit ihren Neuerscheinungen erwartet. Über ihre neuen Romane sprechen u.a. Adolf Muschg, Martin Suter und Eva Menasse. Der Psychiater Hans-Joachim Maaz, der Publizist Christoph Dieckmann und der Schauspieler Walther Plathe stellen ebenfalls ihre aktuellen Bücher vor. Außerdem können die Messebesucher mit dabei sein, wenn "MDR KULTUR - Das Radio" am Donnerstag und Freitag sowie am Sonntag live aus dem gläsernen Radiostudio sendet.



Abendprogramm: Die Kulturnächte in der Alten Handelsbörse



Mit "machtWorte!", einem Poetry-Slam im Geiste Martin Luthers, beginnt das abendliche Programm von MDR KULTUR bereits am Mittwoch, dem 22. März, um 18 Uhr in der Alten Handelsbörse in der Leipziger Innenstadt. Noch am selben Abend sind die Schriftsteller Nora Bossong, Jochen Schmidt und Benjamin Lebert zu Gast. Am Donnerstag stellt der legendäre Kinderbuchautor und Sams-Erfinder Paul Maar sein neuestes Werk vor; anschließend dreht sich alles um hochkarätige Hörbuchproduktionen, die von prominenten Mitwirkenden wie den Schauspielerinnen Corinna Harfouch und Maria Schrader vorgestellt werden. Ganz im Zeichen politisch brisanter Neuerscheinungen steht der Freitagabend mit Gesprächen und einer Podiumsdiskussion zum Thema "Angriff auf die Demokratie?". Drei preisgekrönte Schriftsteller beschließen am Samstagabend den literarischen Reigen: Eva Menasse, John von Düffel und Christoph Hein.



Die Buchmesse in Radio und Fernsehen erleben



Die Leipziger Buchmesse im MDR Fernsehen, dafür stehen das Kulturmagazin "artour" am Donnerstag (22.05 Uhr), "artour spezial" Freitagnacht (00.00 Uhr) und die Übertragung der "Leipziger Buchnacht" aus der Schalterhalle des Bayerischen Bahnhofs am Samstag, ab 23.15 Uhr. Literaturkritiker Denis Scheck erwartet die Schriftsteller Eva Menasse, Feridun Zaimoglu und Josef Haslinger, außerdem die Humboldt-Biografin Andrea Wulf, den Sternekoch Vincent Klink und die Ferrante-Übersetzerin Karin Krieger. Im Radio auf MDR KULTUR und via Stream auf www.mdr-kultur.de wird die Buchnacht ab 20.05 Uhr live übertragen. Im Fernsehen ist die Buchnacht außerdem auch auf 3sat ab 22.10 Uhr zu sehen.



Insgesamt neun Stunden sendet "MDR KULTUR - Das Radio" live aus dem gläsernen Studio auf der Messe: am Donnerstag und Freitag sowie am Sonntag. Dann wird um 12 Uhr das MDR KULTUR-Café live übertragen, zu Gast bei Moderator Carsten Tesch ist der Historiker Götz Aly. Die Live-Übertragung der "Leipziger Buchnacht" am Samstag läutet außerdem die "Lange Frühlingsnacht der Bücher" ein, denn im Anschluss ab 21.30 Uhr bis Mitternacht sind die MDR- und ARD-Messegespräche im Zusammenschnitt zu hören: Bekannte Moderatoren aus Funk und Fernsehen plaudern etwa mit Lukas Bärfuss und Claus Peymann, Ronja von Rönne oder Harald Martenstein.



lbm17 - das Online-Angebot zur Leipziger Buchmesse



Buchkritiken, Autorenporträts, Interviews, Veranstaltungshinweise, Messekalender, Porträt des diesjährigen Gastlandes Litauen sowie Informationen über aktuelle Entwicklungen und Trends auf dem Literaturmarkt - all das bietet das Online-Special www.buchmesse.ARD.de. Mit Fotos und Fakten wird zudem Leipzig als Literatur- und Buchstadt vorgestellt. Aktuelle Informationen gibt es auch über die Social-Media-Kanäle auf Facebook (www.facebook.com/buchmesse) und Twitter (www.twitter.com/ardbuchmesse), Hashtag: lbm17.



Wartezeit verkürzen mit dem MDR KULTUR-Literaturfrühling



Bis zum Messestart gibt es im Onlineportal von MDR KULTUR (www.mdr-kultur.de) täglich neue Empfehlungen zu den spannendsten Neuerscheinungen des Frühjahrs. Außerdem werden vorab die Gäste vorgestellt, die am ARD-Forum, am MDR KULTUR-Stand und bei den Kulturnächten von MDR und Leipziger Buchmesse erwartet werden, und MDR KULTUR-Literaturexpertin Katrin Schumacher verrät, warum ein Buchmessebesuch in diesem Jahr besonders lohnt.



