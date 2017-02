Da Volkswagen massiv in die Elektromobilität investieren will, prüft der Autohersteller die Massenfertigung von Batteriezellen in Salzgitter. Bisher kommen alle entscheidenden Teile aus diesem Markt aus Asien.

Volkswagen erwägt im Zuge seines Umbaus den Einstieg in eine Massenfertigung von Batteriezellen in Salzgitter. Das bekräftigte Betriebsratschef Bernd Osterloh am Dienstag auf einer Betriebsversammlung in Wolfsburg. Er fügte hinzu: "Soweit dies wirtschaftlich tragbar ist."

Der Autobauer hatte auch als Reaktion auf den Dieselskandal angekündigt, die Elektromobilität massiv auszubauen. ...

