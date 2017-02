Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Dienstagmittag im Plus und hat damit seit dem Morgen zugelegt. Unterstützung erhält der Markt insbesondere von den drei Indexschwergewichten Roche, Nestlé und Novartis, die am Morgen noch geschwächelt hatten. Aber auch insgesamt hellte sich die Stimmung im Zuge überraschend guter Konjunkturdaten aus dem Euroraum auf. So ist die Unternehmensstimmung in der Eurozone unerwartet gestiegen.

Anleger neigten dennoch eher zur Vorsicht, hiess es im Handel. Dies einerseits aufgrund der aktuellen Flughöhe der Aktienmärkte. Der SMI stieg am Berichtstag immerhin auf ein 12-Monatshoch. Andererseits heisst es generell erst einmal abwarten, wie die Wall Street in die Woche startet, die am Vortag wegen eines Feiertages noch geschlossen war.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt bis um 12.00 Uhr 0,40% auf 8'548,55 Punkten und steht damit nur knapp unter dem bisherigen Tageshoch. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewinnt 0,37% auf 1'358,93 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,36% auf 9'359,95. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 26 im Plus, drei im Minus und Schindler unverändert.

Die prozentual grössten Gewinne verzeichnen Galenica mit +1,7%, ohne das jedoch unternehmensspezifische News vorliegen. Seit Jahresbeginn blieb der Titel allerdings bislang klar hinter dem Gesamtmarkt zurück.

