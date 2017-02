Winchester, England (ots/PRNewswire) -



ProcessFlows freut sich bekanntzugeben, dass es neben seinem Status als "OpenText Support Partner" und "OpenText Platinum Reseller" nun ebenfalls den Status "OpenText Distributor Partner" mit Alleinvertriebsrecht für RightFax und Alchemy in EMEA erhalten hat.



ProcessFlows pflegt seit 30 Jahren enge Beziehungen mit seinen Partnern. Daher ist es keine Überraschung, dass dem Unternehmen dieser prestigevolle Status verliehen wurde. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in transformativer Technologie und ebenso langen erfolgreichen Partnerschaften ist ProcessFlows gut aufgestellt, um seine Marktposition weiter auszubauen. Tim Muckart, Direktor Indirektes Geschäft, kommentierte:



"Das sind großartige Neuigkeiten. Wir haben jetzt die Möglichkeit, unser Geschäft weiter auszubauen und die technischen Ressourcen von ProcessFlows (in GB und Sofia) zu verstärken. Außerdem eröffnet sich für uns ein unglaublich kompetentes Netzwerk an OpenText Partner in ganz EMEA."



"Viele der Partner verkaufen und betreuen OpenText Software schon seit 10 oder sogar 20 Jahren. Dieses Partnernetzwerk hat einen riesigen Erfahrungsschatz. Wir freuen uns wirklich auf die Zusammenarbeit, um die Chancen, die wir für RightFax und Alchemy immer noch sehen, bestmöglich zu nutzen."



Chris Thompson, Geschäftsführer von ProcessFlows, ergänzte: "ProcessFlows freut sich riesig über die Ausweitung unserer Vertriebspartnerschaft mit OpenText auf EMEA. Über unser Managed Service Centre im bulgarischen Sofia sind wir ideal aufgestellt, um unsere Reseller-Vertriebswege in der Region zu betreuen und auszubauen. Wir sind hochmotiviert, unsere Geschäftsbereiche RightFax und Alchemy zum Nutzen unserer Reseller und deren Kunden gemeinsam zu entwickeln. Dieser Auftrag spiegelt unseren jahrelangen, engagierten Einsatz bei der Arbeit mit OpenText wider."



ProcessFlows hat das Alleinvertriebsrecht für RightFax und Alchemy in EMEA und kennt sich besonders gut mit den vielen Verbesserungen aus, von denen Organisationen mit der Lösung profitieren können.



Wodurch zeichnet sich RightFax aus?



- Sicherheit -- die zuverlässige Zustellung von elektronischen Dokumenten hilft Organisationen bei der regulatorischen Compliance und der Gewährleistung von Datensicherheit und Datenschutz. - Zeit -- der deutlich schnellere Dateiaustausch mit Kunden und Lieferanten ermöglicht schnellere Vertriebszyklen, zeitnahen Kundenservice und mehr Effizienz. - Kosten -- der Verzicht auf Zustellung von Papierdokumenten und eigenständige Faxgeräte mit den damit verbundenen Kosten für Wartung, Material, Geräte und Lohn führt zu einer Kostensenkung bei der Dokumentenzustellung.



Wie kann Alchemy einer Organisation helfen?



- Papierdokumente, Faxe, E-Mails, PDFs, Berichte und praktisch jede vollstellbare Dokumentart lassen sich erfassen, indexieren und verwalten. So kann jeder in der Organisation in wenigen Sekunden eine Datei und alle zugehörigen Dokumente vom PC-Arbeitsplatz aus finden, und Produktivitätsverluste durch verloren gegangene Dokumente gehören der Vergangenheit an. - Das operative Geschäft kann ohne andauernde Verstärkung des Büropersonals ausgebaut werden, und reduzierte Ausgaben für Material, Nutzfläche und Lohn führen zu messbaren Kosteneinsparungen. Alchemy spart Zeit und Geld, erhöht die Dokumentensicherheit und optimiert die Dokumentenverwaltung in Form von Aufzeichnungen, um Complianceanforderungen zu erfüllen.



Eine vollständige Liste der Leistungsmerkmale und Vorteile der Implementierung der RightFax und Alchemy Lösungen erhalten Sie von unserem Vertriebsteam unter sales@processflows.co.uk oder Telefon +44(0)1962-835053.



Hinweise an Redakteure



Informationen zu ProcessFlows http://www.ProcessFlows.co.uk



ProcessFlows mit Sitz in Hampshire ist ein führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen zur Verbesserung von Geschäftsprozessen und Kommunikation. Seit 1987 hat ProcessFlows Tausenden von Firmen, Gemeindeverwaltungen und Regierungsabteilungen dabei geholfen, ihre Effizienz zu erhöhen, den Kundenservice zu verbessern und Kontrollen für regulatorische Compliance zu implementieren. ProcessFlows kombiniert Expertise im Bereich Geschäftsprozesse mit marktführender Technologie, um flexible Anwendungen und Workflows breitzustellen, die existierende Systeme optimieren und schnell implementiert werden können, um schon bald eine Rendite zu erzielen. Unser Nearshore-Outsource-Center in Sofia bietet fachmännischen Support und Managed Services 24x7. ProcessFlows steht in jeder Phase mit fachmännischem Rat zur Seite -- von Anforderungsermittlung über Implementierung, Schulung und Support bis hin zur laufenden Kundenbetreuung.



