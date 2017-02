Für Alfred Maydorn war die Aktie von Bayer bereits zu Beginn des Jahres ein DAX-Favorit für 2017. Und tatsächlich, das Papier habe sich mit acht Prozent Plus "erstaunlich gut entwickelt", so Maydorn. Unwägbarkeiten in Sachen Monsato lasten zwar noch etwas auf dem Papier, für den Experten ist das Papier aber selbst auf dem aktuellen hohen Niveau ein klarer Kauf. Am Mittwoch wird Bayer die Geschäftszahlen veröffentlichen, bis dahin sollten sich Anleger mit einem potentiellen Einstieg aber noch gedulden. Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Dort spricht Maydorn auch über die Allianz, VW, Tesla, BYD, JinkoSolar und Medigene. Die komplette Sendung finden Sie hier.