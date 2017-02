In den letzten drei Monaten des Geschäftsjahres 2016 (Ende Januar) stieg der Gewinn um fast 19 Prozent auf 1,7 Milliarden US-Dollar, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Je Aktie verdiente das Unternehmen aus Atlanta um Sonderposten bereinigt 1,44 Dollar, was deutlich mehr war als Analysten geschätzt hatten. Der Umsatz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...