Japans Notenbank ignoriert die straffere Geldpolitik der USA - und hält an ihrer Nullzinspolitik fest. Dank günstigem Yen zieht die Produktion in Japan deutlich an. Experten erwarten eine weitere Abwertung der Währung.

Trotz einer strafferen Geldpolitik in den USA will Japans Notenbank (BoJ) an ihrer Nullzinspolitik festhalten. Zentralbankchef Haruhiko Kuroda machte am Dienstag im Parlament deutlich, dass er nicht daran rütteln werde, "nur weil die Zinsen in Übersee steigen". Die US-Notenbank Fed hat im Dezember die Zügel angezogen und den Schlüsselsatz zur Versorgung der Geschäftsbanken auf 0,5 bis 0,75 Prozent erhöht. Sie dürfte schon bald einen weiteren Schritt nach oben folgen lassen. Die Fed reagiert auf die gute Konjunktur in den USA. Befeuert von einem Boom in den Fabriken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...