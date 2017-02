Aarau - Die Aargauische Kantonalbank (AKB) weist für das Jahr 2016 gegenüber dem von Sondereffekten geprägten Vorjahr einen tieferen Gewinn aus. Das Ergebnis sank um 8,5% auf 142 Mio CHF, wie es in der Mitteilung vom Dienstag heisst. Im Jahr 2015 hatte die Bank insbesondere dank der Auflösung von Rückstellungen sowie dem Verkauf ihrer Beteiligung an der Swisscanto-Holding einen Rekordgewinn erzielt. Dies hatte auch zur Folge, dass der Steueraufwand 2016 um 46% auf 14,5 Mio angestiegen ist.

Die AKB blicke auf ein "erfolgreiches" Jahr zurück, heisst es. Operativ erreichte der Geschäftserfolg mit 195 Mio CHF beinahe den Rekordwert von 198 Mio aus dem Vorjahr. Dabei nahm der Geschäftsertrag um 2,3% auf 384 Mio zu. Aber auch der Geschäftsaufwand erhöhte sich 1,8% auf 177 Mio, was auf einen höheren Sachaufwand (+5,2%) zurückzuführen ist. Die AKB habe gezielt in die Modernisierung des Filialnetzes und in die digitale Entwicklung investiert.

