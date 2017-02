Berlin (ots) - Die Arbeitsgemeinschaft Pro Biosimilars hat das "Handbuch Biosimilars 2017" veröffentlicht. Die komplett überarbeitete Neuauflage beinhaltet eine umfassende Darstellung der Biosimilars, deren Herstellung und Zulassung aus pharmazeutischer Sicht und dient somit als fundierter Einstieg in das Thema.



Die Publikation trägt aber auch den Entwicklungen der vergangenen Jahre Rechnung. So beinhaltet das Handbuch ein neues Kapitel zu den Biosimilars 2.0, also den seit 2015 auch in Deutschland als Biosimilars verfügbaren monoklonalen Antikörpern. Darüber hinaus analysiert das Buch sowohl rückblickend die Marktentwicklung der vergangenen Dekade, als auch - mit dem Blick in die Zukunft gerichtet - strategische Ansätze, die Biosimilars künftig noch stärker in die Versorgung bringen und damit zur nachhaltigen Finanzierbarkeit des Gesundheitssystems beitragen können.



Zu den Autoren gehören Detlef Böhler, Leiter Arzneimittel der BARMER, Michael Dilger, Partner des Beratungsunternehmens Simon-Kucher & Partners, Prof. Dr. Theodor Dingermann, Seniorprofessor am Institut für Pharmazeutische Biologie der Goethe-Universität Frankfurt am Main, Johann Fischaleck, Teamleiter Arzneimittel im Referat Vertrag und Arzneimittel der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns, und Dr. Ilse Zündorf, Akademische Oberrätin am Institut für Pharmazeutische Biologie der Goethe-Universität Frankfurt am Main.



Das Handbuch kann kostenlos bestellt werden unter info@probiosimilars.de.



Eine PDF-Version ist hier abrufbar: http://probiosimilars.de/publikationen/handbuch-biosimilars-2017/



Die AG Pro Biosimilars ist die Interessenvertretung der Biosimilarunternehmen in Deutschland. Sie steht allen Unternehmen offen, die Biosimilars entwickeln, herstellen und für die Versorgung bereitstellen. Die Arbeitsgemeinschaft unter dem Dach des Pro Generika e.V. engagiert sich für einen bedarfsgerechten Zugang der Patientinnen und Patienten zu modernen biopharmazeutischen Arzneimitteltherapien, für eine bezahlbare Versorgung und für faire und nachhaltige Wettbewerbsbedingungen.



