AKTIENMÄRKTE (13.00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.353,20 +0,23% +5,23% Euro-Stoxx-50 3.324,04 +0,35% +1,02% Stoxx-50 3.082,91 +0,32% +2,40% DAX 11.884,36 +0,48% +3,51% FTSE 7.293,77 -0,08% +2,11% CAC 4.873,85 +0,18% +0,24% Nikkei-225 19.381,44 +0,68% +1,40% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 164,37 -25

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,28 53,69 +1,6% 0,88 -0,7% Brent/ICE 57,01 56,18 +1,5% 0,83 -0,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.230,96 1.239,30 -0,7% -8,34 +6,9% Silber (Spot) 17,93 18,04 -0,6% -0,11 +12,6% Platin (Spot) 995,75 1.005,50 -1,0% -9,75 +10,2% Kupfer-Future 2,74 2,75 +1,4% +0,04 +9,5%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Rekordjagd an der Wall Street scheint noch nicht beendet. Nach dem langen Wochenende - am Montag waren die US-Börsen wegen eines Feiertags geschlossen - zeichnet sich am Dienstag ein gut behaupteter Handelsstart ab. Richtungsweisend dürften neben den Markit-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende und das nicht-verarbeitende Gewerbe Geschäftszahlen zweier großer Einzelhandelskonzerne sein.

Vorbörslich hat schon die Baumarktkette Home Depot über den Verlauf des vierten Quartals berichtet. Die Zahlen sehen auf den ersten Blick gut aus, was der Aktie im vorbörslichen Handel zu einem Plus von fast 3 Prozent verhilft. Auch Wal-Mart wird vor der Startglocke noch Viertquartalszahlen vorlegen. Hier scheinen die Anleger verhalten optimistisch; die Aktie wird 0,7 Prozent höher taxiert. Daneben stehen Auftritte verschiedener US-Notenbankvertreter auf der Agenda.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 US/Wal-Mart, Ergebnis 4Q, Bentonville

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. zuvor: 55,6 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. zuvor: 55,0

FINANZMÄRKTE EUROPA

Günstige Konjunkturerwartungen treiben die Aktienkurse an den europäischen Börsen am Dienstagmittag nach oben. Den Aufwärtsschub eingeleitet haben am Morgen gute Einkaufsmanagerindizes aus Europa. Gestützt wird die Stimmung am Aktienmarkt auch vom festen Dollar. Der Euro fällt um knapp einen US-Cent zurück auf 1,0530 Dollar, das hilft den Kursen exportorientierter Aktien. Sowohl am griechischen Renten- wie auch Aktienmarkt herrscht erkennbar gute Stimmung. Händler verweisen auf die Erleichterung, die mit dem Finanzministertreffen der Eurozone vom Vortag einhergeht. Siemens führen mit einem Plus von 1,8 Prozent auf 123,65 Euro die Gewinnerliste im DAX an. Berenberg hat das Kursziel für Siemens auf 140 von 120 Euro erhöht. Lufthansa und Adidas steigen um jeweils 1,3 Prozent. Einziger europäischer Branchenindex mit nennenswerten Abschlägen ist der Bankenindex, der um 1,2 Prozent nachgibt. Grund sind schwache Geschäftszahlen von HSBC, die um 6,7 Prozent einbrechen. Im SDAX gewinnen Koenig & Bauer (KBA) 9 Prozent. Der Druckmaschinenhersteller hat im vergangenen Jahr seine im November erhöhte Gewinnprognose erreicht. Wacker Neuson steigen um 3,5 Prozent. Das Unternehmen will eine eigene Immobiliengesellschaft verkaufen. Im MDAX ziehen Kion um 3,2 Prozent an. Als Grund nennen Händler die Leichtigkeit der Refinanzierung des Dematic-Kaufs. Kion hat Schuldscheine in Höhe von 958 Millionen Euro mit Laufzeiten von fünf bis zehn Jahren begeben, um ihre bisherige Zwischenfinanzierungen des Kaufs abzulösen. Im TecDAX gewinnen Dialog Semiconductor 3,9 Prozent. JP Morgan hat den Titel auf "Overweight" von "Underweight" erhöht.

DEVISEN

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den Aktienmärkten in Ostasien hat sich am Dienstag keine einheitliche Richtung herausgebildet. Händler sprachen übergeordnet von fehlenden Impulsen. In Hongkong geriet der Index mit der Zahlenvorlage und den sich anschließenden kräftigen Kursverlusten des Schwergewichts HSBC unter Druck. HSBC büßten 4,9 Prozent ein. In Tokio erhielten die Kurse Rückenwind vom weiter nachgebenden Yen und neuen Konjunkturdaten. Zur positiven Stimmung in Schanghai hieß es, viele Analysten freundeten sich damit an, dass sich ein "langsamer Bullenmarkt" herausforme. In Tokio zogen Sumitomo Mitsui um 0,4 und Resona um 1,5 Prozent an nach Berichten, wonach die beiden Finanzhäuser erwägen, die Geschäfte von drei Banken in der westjapanischen Provinz Kansai zusammenzulegen. Sun Art Retail gaben um weitere rund 3,5 Prozent nach vor dem Hintergrund des schärfer werdenden Wettbewerbs mit dem Konkurrenten Shanghai Bailian, dessen Kurs in Schanghai um 10 Prozent abhob. Bei Oil Search (-2,1 Prozent) agierten die Anleger in Sydney offenbar nach dem Motto, bei guten Nachrichten zu verkaufen. Die Geschäftszahlen 2016 waren besser als erwartet ausgefallen, ferner überraschte die Dividende positiv. Fortescue Metals (+2,7 Prozent) profitierten von weiter steigenden Eisenerzpreisen. BHP Billiton gewannen unmittelbar vor Bekanntgabe der Geschäftszahlen 1 Prozent. Wie nach Börsenschluss bekannt wurde, hat es der Minenriese im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2016/17 zurück in die Gewinnzone geschafft. Am Devisenmarkt zog der Dollar auf breiter Front an. Gestützt wurde er davon, dass Patrick Harker, Präsident der US-Notenbankfiliale von Philadelphia, in einem Interview sagte, dass beim nächsten Zinstreffen im März eine Zinsanhebung noch nicht vom Tisch sei und er für eine Anhebung votieren werde, wenn er Hinweise sehe, dass der Inflationsauftrieb weiter an Momentum gewinne. Der Goldpreis kam mit dem etwas festeren Dollar und der Zinsspekulation etwas zurück.

CREDIT

Trotz der politischen Risiken in der Eurozone in Form der näher rückenden Wahlen in den Niederlanden und Frankreich engen sich die Risikospreads am Dienstag an den europäischen Kreditmärkten ein. Ursächlich dürften die anziehenden Notierungen an den Aktienmärkten sein, denen Credits folgten. Die Commerzbank verweist zudem auf technische Faktoren wie das Anleiheprogramm der Europäischen Zentralbank (EZB), das sicherlich eine wichtige Rolle spiele.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Bayer zahlt Aktionären mehr Dividende

Die Aktionäre von Bayer können sich über eine höhere Dividende freuen. Der Pharma- und Chemiekonzern will für das vergangene Jahr 2,70 Euro je Aktie an die Anteilseigner zahlen, nach 2,50 Euro im Vorjahr. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten im Schnitt mit einer leicht höheren Ausschüttung gerechnet.

Lufthansa Technik und MTU gründen Gemeinschaftsunternehmen

Die Lufthansa und MTU Aero Engines wollen demnächst bei der Instandhaltung von Triebwerken in einem gemeinschaftlichen Unternehmen zusammenarbeiten. Man habe mit dem im MDAX notierten Triebwerkshersteller die Gründung eines paritätischen Joint Ventures vereinbart, teilte die Lufthansa Technik AG mit. Bis 2020 wollen die Unternehmen 150 Millionen Euro investieren.

Bastei Lübbe steigert Umsatz und Gewinn deutlich

Der Kölner Verlag Bastei Lübbe hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2016/17 Umsatz und Gewinn kräftig gesteigert. Neben höheren Umsätzen in nahezu allen Segmenten lag dies vor allem an der Konsolidierung der Mehrheitsbeteiligung an der Buchpartner GmbH, die alleine 32,5 Millionen Euro zum Umsatz beitrug, wie das Unternehmen mitteilte. Die Aktie gewinnt im frühen Geschäft 2,6 Prozent auf 6.01 Euro.

Kion begibt erstes Schuldscheindarlehen über 958 Millionen Euro

Der Gabelstaplerhersteller Kion hat zur Refinanzierung eines Brückenkredits erstmals ein Schuldscheindarlehen begeben. Das Darlehen mit einem Gesamtvolumen von 958 Millionen Euro ist in Tranchen mit Laufzeiten von fünf, sieben und zehn Jahren mit fester und variabler Verzinsung aufgeteilt, wie der MDAX-Konzern mitteilte.

Morphosys startet klinische Studie mit Wirkstoff MOR107

Der Biotechnologiekonzern Morphosys beginnt mit einem Wirkstoff aus der firmeneigenen Technologieplattform eine klinische Studie. Getestet werde MOR107, ein Lanthipeptid-Wirkstoff, von der niederländischen Tochtergesellschaft Lanthio Pharma. Die Gesellschaft hat sich auf die Entwicklung und Vermarktung therapeutischer Peptide gegen schwer zu aktivierende Rezeptoren auf Zielmolekülen spezialisiert.

Solarworld verkauft 50 Prozent an Lithium-Förderprojekt

February 21, 2017 07:01 ET (12:01 GMT)

Die Solarworld AG hat sich für ihr Lithium-Förderprojekt im Erzgebirge einen Partner ins Boot geholt. Die Bacanora Minerals Ltd werde zunächst 50 Prozent an dem Projekt für 5 Millionen Euro übernehmen, teilte der Solarkonzern mit. Die beiden Unternehmen werden ihr Joint Venture mit dem Namen Deutsche Lithium GmbH mit Sitz im sächsischen Freiberg gemeinsam betreiben.

Anglo American erzielt dank höherer Rohstoffpreise wieder Gewinn

Steigende Rohstoffpreise haben der Anglo American plc 2016 den Weg zurück in die schwarzen Zahlen geebnet. Trotz einer umfangreichen Restrukturierung meldete der in Großbritannien börsennotierte Bergbaukonzern für 2016 einen Nettogewinn nach Dritten von 1,59 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahr hatte unter dem Strich noch ein Verlust von 5,62 Milliarden Dollar gestanden. Der Umsatz lag wenig verändert bei rund 23 Milliarden Dollar.

Home Depot übertrifft die Erwartungen im vierten Quartal

Die US-Baumarktkette Home Depot hat im vierten Quartal von der starken Nachfrage nach Heimwerkerprodukten profitiert. Der Gewinn legte stärker zu als erwartet. Die Anleger können sich außerdem über eine höhere Dividende und ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm freuen. Die Aktie steigt vorbörslich um 4 Prozent.

Lone Star kommt Kauf von portugiesischer Novo Banco näher

Der US-Fonds Lone Star kommt einer Übernahme der portugiesischen Novo Banco näher. Die Zentralbank des Landes hat mitgeteilt, dass mit Lone Star nun abschließend über den Kauf von Novo Banco verhandelt werde. Die Gespräche würden jetzt mit der portugiesischen Regierung geführt.

Peugeot will sich an malaysischem Autokonzern Proton beteiligen

PSA Peugeot Citroën will einen Anteil am malaysischen Autohersteller Proton übernehmen. Der französische Autokonzern geht einem Sprecher zufolge davon aus, in den kommenden Wochen über den möglichen Abschluss des Deals zu berichten. Proton wird von der DRB-Hicom Bhd kontrolliert, die im Besitz des Unternehmers Syed Mokhtar Al-Bukhary ist.

PSA sichert sich Unterstützung von Opel-Gewerkschaften

Der französische Autohersteller PSA Peugeot Citroen hat sich bei den Verhandlungen zur Übernahme von Opel die Unterstützung der Arbeitnehmervertreter gesichert. "Das gemeinsame Ziel ist es, das Wiedererstarken des Unternehmens und seiner traditionsreichen Marken vorzubereiten", teilten PSA und der Europäische Betriebsrat von Opel/Vauxhall mit. Beide Seiten wollten nach einem Treffen am Montag nun weitere Gespräche führen.

Telefonica verkauft bis zu 40 Prozent an Infrastrukturtochter Telxius

Der spanische Telekomkonzern Telefonica reicht bis zu 40 Prozent seiner Tochter Telxius an die Beteiligungsgesellschaft Kohlberg Kravis Roberts weiter. Diese erwerbe die Anteile der Infrastrukturtochter zum Preis von 1,275 Milliarden Euro über das Vehikel Taurus Bidco. Die Transaktion bewerte das Unternehmen inklusive Schulden mit 3,678 Milliarden Euro, schreibt Telefonica in einer Mitteilung an die Börse.

