Mindestens 74 tote Migranten sind am Dienstagmorgen an der Mittelmeerküste bei Tripolis gefunden worden. In der Nähe wurde ein beschädigtes Schlauchboot gefunden. Doch genaue Ursachen sind bislang unklar.

In Libyen sind die Leichen von mindestens 74 Migranten an die Mittelmeerküste gespült worden. Die Toten seien am Dienstagmorgen nahe der Stadt Sawija bei Tripolis entdeckt worden, sagte ein Sprecher des libyschen Roten Halbmondes, Mohammed al-Misrati, der Nachrichtenagentur AP. Das genaue Schicksal der ...

