Naturally Splendid präsentiert CBD-Produktlinie in Japan

21. Februar 2017 - Vancouver, BC - Naturally Splendid Enterprises Ltd. (Naturally Splendid) (FRANKFURT:50N) (TSX VENTURE:NSP) (OTC:NSPDF) freut sich, seine Präsenz auf der FOODEX JAPAN 2017 vom 7. bis 10. März bekanntgeben zu dürfen. Die FOODEX JAPAN ist die größte jährliche Handelsmesse für Lebensmittel und Getränke in Asien und seit ihrem Auftakt im Jahr 1976 eine erfolgreiche Fachveranstaltung für die 585 Milliarden US-Dollar schweren Lebensmittelindustrie Japans und weitere bedeutende asiatische Märkte. Die FOODEX 2016 hatte mehr als 76.500 professionelle Besucher, darunter 9.000 Gäste aus Korea, Taiwan, China, Thailand und Hongkong.

Naturally Splendid wird auf der Fachmesse dieses Jahr eine breite Produktpalette anbieten und unter anderem den neuen Produktionszweig NATERA® CBD vorstellen.

- NATERA® CBD, mit dem Angebot einer Produktlinie von CBD-Kapseln (Cannabidiol). Die Kapseln enthalten 15 oder 25 mg eines Vollspektrum-Hanfextrakts mit nicht psychoaktiven Cannabinoid-Wirkstoffen und werden anhand einer geschützten bioverfügbaren Zusammensetzung für vollständige und schnelle Aufnahme hergestellt.

- NATERA® HEMP FOODS - Endkundenzweig für Samen, Proteine und Öle - NATERA® INGREDIENTS - Großhandelszweig, zu dem auch HempOmega gehört.

Der Präsident von Naturally Splendid Herr J. Craig Goodwin erklärt: Wir haben mit großem Engagement eine solide Geschäftsstrategie für Cannabinoid-basierte Produkte ausgearbeitet. Die regulatorischen Rahmenbedingungen für CBD-Produkte entwickeln sich weiter und bieten Naturally Splendid neue Chancen in dieser Region. Für unser erstes Cannabinoid-Produkt hat das Unternehmen einen Alleinverkaufsvertrag für Japan mit einem etablierten Hersteller von hochwertigen CBD-Kapseln ausgehandelt. Derzeit prüfen und finalisieren wir weitere Produkte mit Cannabiniol-Gehalt, von denen einige möglicherweise beim Markteintritt von NATERA® CBD ebenfalls in Japan eingeführt werden.

Der CEO von Naturally Splendid, Herr Dave Eto erklärt dazu: Im Rahmen unserer Strategieplanung haben wir die Markenbildung für NATERA umstrukturiert und werden infolgedessen in verschiedenen geografischen Gebieten eine stärkere Präsenz aufbauen. Vor allem unser neuer Zweig NATERA® CBD und die damit einhergehenden Chancen stimmen mich zuversichtlich. Ich werde persönlich mit Craig Goodwin die JAPAN TRADEX besuchen und die verschiedenen Möglichkeiten für NATERA® CBD und HempOmega ausloten. Naturally Splendid ist auf der JAPAN FOODEX mit dem Unternehmen Eat Real Snack Foods vertreten, das als kanadischer Abgesandter im kanadischen Pavilion teilnimmt. Naturally Splendid hat kürzlich die Übernahme einer kompletten Verpackungslinie neuester Bauart von Eat Real Snack Foods abgeschlossen und baut die Geschäftsbeziehungen zwischen den beiden Unternehmen kontinuierlich weiter aus. Die JAPAN FOODEX ist ein Wegzeiger für die potenziellen Synergien zwischen den Unternehmen.

Laut der Agriculture and Agri Food Canada belief sich der

- Umsatz japanischer verpackter Lebensmittel im Jahr 2015 auf 158 Milliarden US-Dollar und wird bis zum Jahr 2020 voraussichtlich auf 164,2 Milliarden US-Dollar anwachsen. - Die japanischen Endkonsumenten sind dafür bekannt, der Sicherheit und Qualität ihrer Lebensmittel einen immens hohen Wert beizumessen. Kanada wird als ein Land wahrgenommen, das Nahrung mit diesen Eigenschaften produziert. Japan ist ein Trendsetter auf vielen Gebieten und bietet einen sehr nützlichen potenziellen Zugang zu weiteren Märkte Asiens.

Gewährung von Aktienoptionen

Naturally Splendid hat einem Berater 60.000 Aktienoptionen eingeräumt. Die Gewährung dieser Optionen gilt für einen Zeitraum von fünf (5) Jahren und läuft am 13. Februar 2022 ab. Die Aktienoptionen können innerhalb von zwei Jahren in Anspruch genommen werden, und jede Option ermöglicht dem Inhaber den Erwerb einer Stammaktie von Naturally Splendid zu einem Ausübungspreis von 0,35 US-Dollar.

Naturally Splendid Enterprises Ltd.

Naturally Splendid ist ein facettenreiches Biotechnologieunternehmen, das eine vollkommen neue Generation an bioaktiven, nährstoffreichen Nahrungsmitteln auf pflanzlicher Basis und damit in Zusammenhang stehenden Produkten entwickelt, produziert, kommerzialisiert und lizenziert. Naturally Splendid ist darum bemüht, sein Portfolio an (erteilten und angemeldeten) Patenten sowie geistigen Eigentumsrechten, welche auf die kommerziellen Anwendungen von Industriehanf und nicht psychoaktive Cannabinoid-Wirkstoffverbindungen in einem breiten Anwendungsspektrum fokussiert sind, stetig zu erweitern.

Naturally Splendid verfügt zurzeit über sechs innovative Bereiche: (1) die Hanf-Superfood-Marke Natera®, die derzeit in ganz Nordamerika und Asien vertrieben wird; (2) natürliche Bio-Produkte auf Hanfbasis, die durch Chi Hemp Industries Incorporated (Chii) über das Internet vertrieben werden; (3) die Tierpflegeprodukt-Marke Pawsitive FX®; (4) den Bereich der aktiven Wirkstoffe auf pflanzlicher Basis, einschließlich des zum Patent angemeldeten HempOmega®; (5) die (von POS Bio-Sciences für Naturally Splendid betriebene) über 1 m² große POS / BPC-Anlage ist in der Lage, zahlreichen Kunden bedarfsgerechte Verarbeitungslösungen auf kommerzieller Basis für biologische Materialien, wie funktionelle Nahrungsmittel und natürliche und gesunde Inhaltsstoffe, anzubieten; und (6) Cannabinoid-Nutrazeutika auf Hanfbasis. Dank seiner fortschrittlichen Technologien, seiner Branchenkenntnisse und seiner strategischen Partner ist das Unternehmen in der Lage, kundenorientierte Lösungen mit Augenmerk auf Qualität und Nachhaltigkeit zu entwickeln.

Nähere Informationen erhalten Sie per E-Mail unter info@naturallysplendid.com bzw. telefonisch unter 604-673-9573.

Für das Board of Directors:

Mr. Dave Eto CEO, Director Kontaktdaten: Naturally Splendid Enterprises Ltd.

(NSP - TSX Venture; NSPDF - OTCQB; 50N Frankfurt) #108-19100 Airport Way, Pitt Meadows, BC V3Y 0E2

Büro: +1 (604) 465-0548 Fax: +1 (604) 465-1128 E-Mail: info@naturallysplendid.com Website: www.naturallysplendid.com Zukunftsgerichtete Aussagen Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Naturally Splendid weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind und die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden, auf die Naturally Splendid größtenteils keinen Einfluss hat. Dazu zählt auch, ob Naturally Splendid in der Lage sein wird, mit großen Lebensmittel- und Getränkeunternehmen zu konkurrieren; ob der Verkauf potenzieller Produkte Gewinne abwerfen wird; ob sich der Verkauf von geschälten Hanfsamen so weiterentwickelt wie bisher oder ansteigt; ob das Unternehmen in der Lage sein wird, alle Großaufträge für Hanfsamen zu bedienen; sowie das Risiko, dass nicht für alle potenziellen Anwendungen die erforderlichen behördlichen oder gesetzlichen Genehmigungen erteilt werden. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, abweichen. Naturally Splendid ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38972 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38972&tr=1

