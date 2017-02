Batteriemanagement-Systeme und Batteriespeicher sind das Steckenpferd von Lion E-Mobilty. Was sich dahinter verbirgt und wie aussichtsreich das Geschäftsfeld ist, erläutert Jochen Kauper vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR im Gespräch mit Moderator Marco Uome. Grundsätzlich sei ein Investment in Lion E-Mobility allerdings eine spekulative, wenn auch spannende Angelegenheit. Sehen Sie sich auch die komplette Sendung an. Dort geht es auch um Volkswagen, Grammer, Leoni, Paragon, Puma und Under Armour. Das Interview finden Sie HIER