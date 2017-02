Thema heute:

Der Karneval naht... und was sagt das Arbeitsrecht?

Mit dem Brauchtum ist das ja so eine Sache. Ob es nun Karneval oder Fasching heißt, man kann diese Tage sicherlich als die närrischsten Tage des Jahres bezeichnen. Und auch wenn für viele Karneval somit die schönste Jahreszeit darstellt, sind Weiberfastnacht und Rosenmontag im Rheinland Arbeitstage. An diesen Tagen besteht auch kein regionales Gewohnheitsrecht, das den Arbeitnehmern Anspruch auf bezahlte oder unbezahlte Freistellung gewährt. Darauf weist der Arbeitgeberverband vem.die arbeitgeber e.V. hin.





Möchten Arbeitnehmer an diesen Tagen frei haben und feiern, müssen sie grundsätzlich Urlaub beantragen. Etwas anderes gilt nur, wenn eine betriebliche Übung zur Freigabe an diesen Tagen besteht oder der Chef wohlwollend frei gibt. Jedenfalls sollte man nicht einfach unentschuldigt an den Karnevalstagen fehlen oder sich selbst beurlauben, weil man dann vertragswidrig handelt und gegebenenfalls eine Abmahnung und im Wiederholungsfall unter Umständen sogar eine Kündigung kassieren kann. Und was ist, wenn im Betrieb gefeiert werden soll? Herrscht Alkoholverbot im Betrieb, ist dieses auch während der Karnevalstage zu beachten. Andernfalls sollte beim Genuss von Alkohol darauf geachtet werden, dass alle Arbeitnehmer die Pflicht haben, ihre Leistungspflicht und die Sicherheit am Arbeitsplatz nicht durch Alkoholkonsum zu beeinträchtigen.



Kann man aber trotz Anwesenheit im Betrieb den Karneval nicht ganz außen vor lassen und möchte gerne im Internet oder im Radio die Liveübertragung des Karnevalsumzugs mitverfolgen, kommt es darauf an, ob solche Medien im Betrieb untersagt sind.

Jedenfalls bleibt es dabei, dass der Arbeitnehmer verpflichtet ist, die ihm übertragene Arbeit konzentriert und ordnungsgemäß auszuführen. Aber auch außerhalb der arbeitsrechtlichen Situation gibt es Fußangeln, die man besser rechtzeitig erkennen sollte. Dazu gehört das beliebte Abschneiden der Krawatten. Wenn man an Weiberfastnacht jemandem seine Krawatte abschneidet, ohne zuvor sein Einverständnis dafür eingeholt zu haben, macht man sich schadensersatzpflichtig. Es ist nämlich unerheblich, ob es sich dabei um eine lange Tradition handelt. Auf ein Gewohnheitsrecht als Rechtfertigungsgrund kann man sich hier also nicht berufen. Grundsätzlich stellt das Krawattenabschneiden eine Sachbeschädigung dar. Und manche Krawatte ist richtig teuer. Auch in der 5. Jahreszeit gelten auch im Rheinland also noch gewisse Regeln, die eingehalten werden sollten um ungetrübt feiern zu können, empfiehlt man bei vem.die arbeitgeber e.V.



