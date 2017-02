Bentonville - Der US-Discountriese Walmart lockt in der Heimat wieder mehr Käufer in seine Läden. Die Kundenfrequenz habe im Weihnachtsgeschäft zugenommen, teilte der Konzern aus Arkansas am Dienstag mit. Vor allem die Umsätze in den kleineren Märkten, die der Konzern in den Innenstädten aufgemacht hatte, zogen an.

Weltweit stiegen die Umsätze im vierten Geschäftsquartal (Ende Januar) um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...