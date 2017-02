FRANKFURT (Dow Jones)--Die US-Einzelhandelskette Wal-Mart hat im vierten Geschäftsquartal bei einem kleinen Umsatzplus wegen hoher Investitionen deutlich weniger verdient. Den Aktionären will der Konzern dennoch erneut mehr Dividende zahlen. Für das Quartal steigt sie um 1 auf 51 Cent, so dass für das Jahr 2,04 US-Dollar je Anteil fließen.

Der größte Einzelhändler der Vereinigten Staaten verdiente in den drei Monaten per Ende Januar mit 3,76 Milliarden Dollar knapp 18 Prozent weniger als vor einem Jahr. Je Aktie verblieb ein Gewinn von 1,22 nach 1,43 Dollar. Bereinigt ergab sich ein Gewinn je Aktie von 1,30 Dollar. Die Gesamtumsatz stieg um 1 Prozent auf knapp 131 Milliarden Dollar. In den USA lag das Wachstum auf vergleichbarer Fläche bei 1,8 Prozent.

Analysten hatten dem Unternehmen aus Bentonville ein Ergebnis je Aktie von 1,29 Dollar zugetraut. Den Umsatz sahen sie bei 131,1 Milliarden Dollar.

Der Konzern hat in den vergangenen beiden Jahren umfangreich in E-Commerce und die Verbesserung der Geschäfte investiert und zudem die Löhne erhöht.

