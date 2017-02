Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Eurozone-Wirtschaft schafft stärkstes Wachstum seit sechs Jahren

Die Konjunkturerholung in der Eurozone hat im Februar mächtig Fahrt aufgenommen. Die von Experten im Vorfeld gehegten Befürchtungen über eine Abschwächung wurden eindrucksvoll widerlegt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - erhöhte sich auf 56,0 Zähler von 54,4 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Volkswirte hatten einen leichten Rückgang auf 54,3 Punkte vorhergesagt.

Boomende Industrie schiebt deutsche Wirtschaft kräftig an

Die boomende Industrie hat die deutsche Wirtschaft im Februar kräftig angeschoben. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 56,1 Zähler von 54,8 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut im Zuge der ersten Veröffentlichung mitteilte. Damit wird die höchste Wachstumsrate seit knapp drei Jahren angezeigt.

IAB: Über eine Million offene Stellen in Deutschland

Im vierten Quartal 2016 hat es nach Angaben des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) über eine Million offene Stellen gegeben. Der Anteil der sofort zu besetzenden Stellen erreichte einen Höchstwert. Beides deutet laut IAB auf eine anhaltend robuste Arbeitskräftenachfrage hin.

Banken fragen 2,8 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 30,8 nach 28,0 Milliarden Euro in der Vorwoche zum Festzinssatz von null Prozent zugeteilt. Die Gebote von 76 (Vorwoche: 62) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit rund 2,8 Milliarden Euro mehr Liquidität.

Spaniens Finanzminister will grünes Licht für Athen spätestens im April

Die Euro-Finanzminister sollen nach der Erwartung des Spaniers Luis de Guindos im März oder spätestens im April ihr Einverständnis zu dem laufenden Reformprogramms des Landes geben. "Ich hoffe, dass wir die zweite Überprüfung so schnell wie möglich abschließen", sagte er bei seinem Eintreffen zu einer Sitzung der Finanzminister der Europäischen Union in Brüssel. "In der nächsten Eurogruppe oder der folgenden."

Brexit-Minister bestreitet Bestechungsversuche in osteuropäischen Staaten

Der britische Brexit-Minister David Davis hat Medienberichte dementiert, wonach sich seine Regierung durch Bestechung die Unterstützung osteuropäischer Länder bei den Austrittsverhandlungen mit der EU sichern wolle. Davis sagte am Dienstag nach einem Treffen mit dem lettischen Außenminister Edgars Rinkevics in Riga: "Die Verhandlungen haben noch nicht begonnen, aber so wird es garantiert nicht laufen."

EU-Handelskommissarin Malmström warnt USA vor Handelskrieg

EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström hat die US-Regierung eindringlich davor gewarnt, einseitige Handelsbeschränkungen wie Importsteuern zu erlassen. "Das Risiko besteht, dass es weltweit Vergeltungsmaßnahmen geben wird - und das wäre sehr schlecht für unsere Volkswirtschaften und unsere Bürger", sagte die Schwedin im Gespräch mit dem Handelsblatt.

FR/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Feb 52,3 (1. Veröff.)

FR/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Feb PROGNOSE: 53,4

FR/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Jan war 53,6

FR/Einkaufsmanagerindex Service Feb 56,7 (1. Veröff.)

FR/Einkaufsmanagerindex Service Feb PROGNOSE: 53,7

FR/Einkaufsmanagerindex Service Jan war 54,1

FR/Einkaufsmanager-Sammelindex Feb 56,2 (1. Veröff.)

FR/Einkaufsmanager-Sammelindex Jan war 54,1

GB/Finanzsaldo öffentl. Hand (PSNB) Jan -9,4 Mrd GBP (Vj: -9,1 Mrd GBP)

GB/Finanzsaldo öffentl. Hand (PSNB) Jan PROGNOSE: -13,9 Mrd GBP

GB/Nettomittelbedarf öffentl. Hand (PSNCR) Jan -30,8 Mrd GBP (Vj: -21,4 Mrd GBP)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 21, 2017 07:30 ET (12:30 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.