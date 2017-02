Bonn (ots) - "Europa grenzenlos? Freiheit, Mobilität, Sicherheit" ist das Motto des 20. Europäischen Polizeikongresses. Rund 1700 Teilnehmer aus dem In- und Ausland beschäftigen sich zwei Tage mit dem Thema Innere Sicherheit. Terrorismus, Brandanschläge auf Flüchtlingsunterkünfte, linksextremistische Gewalt, Eigentumsdelikte und Cyber Crime - all diese Bedrohungslagen haben gemeinsam, dass sie nicht an staatlichen Grenzen Halt machen.



Die Reden von Bundesinnenminister Thomas de Maizière und Peter Neumann, Direktor Internationales Zentrum für die Erforschung von Radikalisierung am Londoner Kings College, zeigt phoenix am Dienstag zeitversetzt in "Vor Ort" ab 12.00 Uhr. Auch das Statement des EU-Kommissars für Migration, Inneres und Bürgerschaft, Dimitris Avramopoulos, findet sich in der Sendung wieder. Wenn am Mittwoch die Innenminister der Länder zur Diskussionsrunde zusammenkommen, ist phoenix live dabei.



