Dortmund (ots) - Privat Krankenversicherte kennen das Problem: Arztrechnungen müssen sie zunächst selbst begleichen. Danach warten sie meist mehrere Wochen, bis sie ihr Geld vom Krankenversicherer zurückbekommen. Nicht so bei der Continentale: Sie bearbeitet eingereichte Rechnungen - sofern keine Rückfragen bestehen - in nur drei Werktagen. So bekommen Kunden innerhalb kürzester Zeit ihr Geld.



Diesen Service wissen die Versicherten des Dortmunder Versicherers zu schätzen, wie die jüngste FOCUS-Money Studie ergab. In Kooperation mit dem Kölner Analysehaus Service Value wurden 2.100 Krankenversicherte zur Fairness ihres Versicherers befragt. Ergebnis: Die Continentale erhielt Bestnoten für ihre schnelle Leistungserstattung. Bei diesem untersuchten Fairness-Faktor lobten die Befragten zusätzlich die unkomplizierte und nachvollziehbare Abwicklung.



97,7 Prozent der Rechnungen schnell bezahlt



"Dieses subjektive Empfinden der Kunden belegen auch unsere Auswertungen: Im Jahr 2016 wurden 1,4 Millionen Leistungsanträge eingereicht. Davon haben wir 97,7 Prozent binnen drei Tagen bearbeitet", so Dr. Marcus Kremer, Vorstand der Continentale Krankenversicherung a.G. Durch die kurze Bearbeitungszeit muss der Versicherte nicht mehr in Vorleistung treten. Er kann die Rechnung des Arztes nach Erhalt der Leistungsabrechnung- und -erstattung begleichen.



Über die Continentale Krankenversicherung a.G.:



Die Continentale Krankenversicherung ist die Muttergesellschaft des Continentale Versicherungsverbundes. Sie ist ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Als Versicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen. Bei ihr wie im gesamten Verbund stehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. Gegründet wurde sie 1926 in Dortmund aus der Eigeninitiative einiger Anhänger der Naturheilkunde heraus.



Heute verwaltet die Continentale Krankenversicherung die Verträge von rund 1,3 Millionen versicherten Personen und Beitragseinnahmen von rund 1,5 Milliarden Euro. Ihre Produktpalette reicht von der privaten Krankenvollversicherung über umfangreiche Zusatzversicherungen. Damit gehört die Continentale Krankenversicherung zu den zehn größten privaten Krankenversicherern Deutschlands. Weitere Informationen finden Sie unter www.continentale.de.



