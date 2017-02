Millennial Lithium Corp.: Transient-elektromagnetische Erkundung (TEM) zeigt mögliches großes Lithiumsoleziel auf Cruz Liegenschaft

21. Februar 2017

Transient-elektromagnetische Erkundung (TEM) zeigt mögliches großes Lithiumsoleziel auf Cruz Liegenschaft

Millennial Lithium Corp. (TSX.V: ML) (A3N2.F) (MLNLF) ("Millennial" oder das "Unternehmen") gibt positive Ergebnisse eines vor Kurzem abgeschlossenen bodengestützten geophysikalischen Programms auf ihrer Liegenschaft Cruz ("Cruz") bekannt. Cruz liegt im Salar-Becken Pocitos in der Provinz Salta, Argentinien. Die Liegenschaft Cruz wird in Partnerschaft mit Southern Lithium erkundet, das eine Option auf den Erwerb von bis zu 80% des Projekts von Millennial durch bestimmte Barzahlungen und Aktienausgaben, die Finanzierung der Exploration und Durchführung einer Machbarkeitsstudie hat.

Anfang Februar führten die Unternehmen eine transient-elektromagnetische Erkundung (TEM) über einem 20,25 Quadratkilometer großen Gebiet mit einer Rastergröße von 4.500m x 4.500m durch. Die Analyse zeigt eine durchgehende von Norden nach Süden streichende leitfähige Einheit über eine Strecke von über 6km, die Gesamtlänge der Liegenschaft Cruz. Im Allgemeinen deuten starke Leitfähigkeits-Messwerte einen hohen Gehalt an Lithiumsole in den meisten anderen Salar-Becken dieses Gebiets an.

Im Zentrum der Liegenschaft gibt es Anzeichen für Solevorkommen schon ab einer geringen Tiefe von 30m und sich bis in eine Tiefe von 250m erstrecken. Ab dieser Tiefe sind die Messwerte aufgrund der starken Leitfähigkeit der Anomalie begrenzt.

Millennials COO Iain Scarr sagte: "Die Ergebnisse dieses geophysikalischen Programms scheinen unsere Behauptung zu bestätigen, dass das Pocitos-Becken höchstwahrscheinlich signifikante Lithiumsolevorkommen beherbergt. Die Nähe des Beckens zu anderen großen Ressourcen, sein tektonischer Rahmen und die bekannten chemischen Indikatoren werden durch diese Ergebnisse unterstützt, Explorationsbohrungen zu rechtfertigen und anzuvisieren. Wir sind durch dieses Programm sehr ermutigt und Quantec Argentina für ihre Qualitätsarbeit und umsichtige Interpretation dankbar. Unser Plan ist jetzt der Beginn des Bohrprogramms, sobald es die Genehmigungen zulassen."

Über die Liegenschaft Cruz

Die Liegenscjaft Cruz liegt im Zentrum des südamerikanischen Lithiumdreiecks (Nord-Chile, Nordwest-Argentinien und Südwest-Bolivien). Die Liegenschaft umfasst 2.500 Hektar im Salar-Becken Pocitos in der Provinz Salta, Argentinien. Sie liegt 11km südlich von ADY Resources Limiteds Lithiumsoleressource im Becken des Salar del Rincon. Die Liegenschaft liegt entlang der Hauptverwerfung und Vulkankette, die die Südgrenze des Rincon-Beckens, wo ADY Resources Limited die Lithiumsole fördert, und die Nordgrenze des Pocitos-Beckens festlegt, wo sich die Liegenschaft Cruz befindet. Beide Liegenschaften liegen entlang der tektonischen Zone, welche die wichtigen Lithiumressourcen der Region beherbergt und grenzen an ein großes kreuzendes Lineament, von dem man annimmt, dass es zu der hydrothermalen Aktivität führte, die das Lithium für die beiden abgeschlossenen Salar-Becken lieferte.

Das 60 km lange Becken des Pocitos Salar wurde bereits in den 1970er-Jahren von der argentinischen Behörde, "Direccion General de Fabricaciones Militares", durch ein 12 kurze Bohrungen umfassendes Programm überprüft. Bis dato sind das die einzigen bestätigten Bohrungen, die im Pocitos-Becken niedergebracht wurden. Die Bohrung mit den besten Ergebnissen liegt nahe am Südostrand der Liegenschaft Cruz und lieferte durchschnittlich 417 ppm Lithium. Anmerkung: Diese Ergebnisse werden als historisch betrachtet und können nicht gemäß der heute gültigen Explorationsstandards des National Instrument 430101 bestätigt werden.

Diese Pressemitteilung wurde von Iain Scarr, AIPG CPG., COO des Unternehmens sowie gemäß des National Instrument 43-101 eine qualifizierte Person, geprüft.

Für weitere Informationen über Millennial Lithium Corp. kontaktieren Sie bitte Investor Relations unter (604) 662-8184 oder E-mail info@millenniallithium.com.

MILLENNIAL LITHIUM CORP.

"Graham Harris" Chairman, Director Millennial Lithium Corp. Suite 2000 - 1177 West Hastings Street Vancouver, BC Canada V6E 2K3 Tel.: 604-662-8184 Fax: 604-602-1606 www.millenniallithium.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

