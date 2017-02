Berlin (ots) -



"Die Ansprüche der Landwirte an ihre Handelspartner steigen rasant", davon ist Dr. Henning Ehlers, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Raiffeisenverbandes (DRV), überzeugt. Sie erwarten von ihren Genossenschaften digitale Geschäftsprozesse, die wertvolle Zeit sparen und verbindliche Absprachen auch außerhalb der üblichen Geschäftszeiten ermöglichen. Dr. Ehlers erwartet in den nächsten Jahren grundlegende Veränderungen im Handel, die in ihrer Dynamik und in ihrem Ausmaß heute noch nicht genau abzuschätzen sind.



Als verlässliche Marktpartner ihrer Mitglieder und Kunden haben die genossenschaftlichen Unternehmen den Auftrag, die Mitgliederförderung immer wieder zu überprüfen und neu auszurichten. Im Zuge der Digitalisierung treten neue Wettbewerber auf, die dem etablierten Handel große Teile der Wertschöpfung entreißen können. "Unsere Mitgliedsunternehmen müssen sich gezielt den innovationsbereiten Betrieben zuwenden und ihre Anforderungen an das Handelsgeschäft zügig umsetzen. Davon profitieren dann alle", so Dr. Ehlers.



Der DRV arbeitet derzeit im Bereich der Digitalisierung an Plattformlösungen für den genossenschaftlichen Verbund. Damit werden wertvolle Synergien zwischen den einzelnen genossenschaftlichen Unternehmen erzielt.



Der DRV vertritt die Interessen der genossenschaftlich orientierten Unternehmen der deutschen Agrar- und Ernährungswirtschaft. Als wichtiges Glied der Wertschöpfungskette Lebensmittel erzielen die 2.186 DRV-Mitgliedsunternehmen im Handel und in der Verarbeitung von pflanzlichen und tierischen Erzeugnissen mit rund 82.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 58,8 Mrd. Euro. Landwirte, Gärtner und Winzer sind die Mitglieder und damit Eigentümer der Genossenschaften.



