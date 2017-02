Die Fussilet-Moschee in Berlin-Moabit stand wegen islamistischer Umtriebe schon länger im Fokus. Das angekündigte Verbot des Moschee-Vereins ließ aber auf sich warten. Nun sind die Betreiber selbst aktiv geworden

Vor einem drohenden Verbot hat die islamistische Fussilet-Moschee in Berlin-Moabit ihre Räume geschlossen. An den Gebetsräumen, die auch regelmäßig vom islamistischen Attentäter Anis Amri besucht worden waren, hing am Dienstag ein Zettel: "Die Moschee ist endgültig geschlossen." Die Polizei bestätigte das am Dienstag. Der Berliner Senat will sein Verbotsverfahren gegen den Moscheeverein aber weitertreiben.

Ein Sprecher von Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD), teilte mit: "Offensichtlich spürt der Moscheeverein ...

