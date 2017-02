Unterföhring (ots) - - Sky Vermarkter erhält exklusives TV-Vermarktungsmandat von der SPIEGEL TV Geschichte + Wissen GmbH für Dokumentationssender SPIEGEL TV Wissen und SPIEGEL Geschichte - Erneuter Ausbau des Mandantengeschäfts - Vermarktungsstart im April 2017 - Thomas Deissenberger, Geschäftsführer Sky Media: "SPIEGEL TV ist eine authentische, hochqualitative Marke und ihre Sender eine perfekte Ergänzung für unser Vermarktungsportfolio." - Michael Kloft, Geschäftsführer SPIEGEL TV Geschichte + Wissen: "Sky und SPIEGEL TV sind zwei starke Marken, die für höchste Programmqualität stehen. Das ist die beste Voraussetzung für eine erfolgreiche Partnerschaft."



Unterföhring, 21. Februar 2017 - TV-Journalismus mit hohem Anspruch - die Sendermarke SPIEGEL TV steht für seriöse und hochwertige Programminhalte. Die beiden Sender SPIEGEL TV Wissen und SPIEGEL Geschichte zeigen mit Reportagen zu aktuellen Themen und fundierten Dokumentationen alles, was für die Menschen im deutschen Sprachraum relevant ist. Die neugierige und interessierte Zielgruppe ist mit ihrem hohen Bildungsstand und Markenaffinität sowie Kaufkraft für die Werbekunden besonders interessant. Vermarktet werden die Sender ab dem 1. April 2017 von Sky Media. Der Multiscreen-Vermarkter hat das exklusive TV-Vermarktungsmandat von der SPIEGEL TV Geschichte + Wissen GmbH für die Sender SPIEGEL TV Wissen und SPIEGEL Geschichte erhalten. Zudem vermarktet Sky Media die gestreamten Inhalte von SPIEGEL Geschichte auf Sky Go und Sky On Demand.



Damit baut Sky Media sein Mandantengeschäft erneut aus. Zudem erweitert Sky Media sein Vermarktungsportfolio im Bereich der Special Interest-, Zielgruppen- und Genre-Sender.



Thomas Deissenberger, Geschäftsführer Sky Media: "SPIEGEL TV ist eine authentische, hochqualitative Marke und ihre Sender eine perfekte Ergänzung für unser Vermarktungsportfolio. Bereits im Januar hatten wir JUKEBOX ins Portfolio aufgenommen, in diesem Monat folgten die Sender RCK.TV und PLANET. Durch diese neuen Mandate stärken wir erneut unsere Position im Markt und beschleunigen unser Wachstum. Zudem sind wir durch die hochwertigen Dokumentationssender im Entertainment-Bereich noch breiter aufgestellt."



Michael Kloft, Geschäftsführer SPIEGEL TV Geschichte + Wissen: "Mit Sky Media haben wir einen exzellent aufgestellten Vermarktungspartner. Wir sind uns sicher, dass wir von seiner langjährigen Expertise profitieren werden und so im deutschen Werbemarkt weiter wachsen können. Sky und SPIEGEL TV sind zwei starke Marken, die für höchste Programmqualität stehen, und unsere beiden Sender ergänzen das Sky Portfolio um journalistische Inhalte. Das sind die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Partnerschaft."



SPIEGEL TV Wissen ist ein deutscher Pay-TV-Sender der seit Oktober 2011 lebensnahe Reportagen und spannende Portraits in brillianter HD Qualität präsentiert. In Deutschland ist SPIEGEL TV Wissen in rund zwei Millionen Abonnenten-Haushalten empfangbar, so beispielsweise über die Deutsche Telekom, Vodafone, Unitymedia und Telecolumbus. Der Sender versteht sich als journalistischer Beobachter mit Blick für Details und die großen Zusammenhänge. Er begleitet Menschen in Deutschland und der Welt und informiert mit relevanten Themen aus Gesellschaft, Politik, Kultur, Technik und Umwelt. Mit vielen Eigenproduktionen und internationalen Formaten bietet SPIEGEL TV Wissen vielfältige und hochwertige Programmumfelder für ein breites mehrheitliches männliches Zielpublikum zwischen 20 und 49 Jahren. SPIEGEL Geschichte bietet das umfangreichste Geschichtsprogramm im deutschsprachigen Pay TV. Im Mittelpunkt stehen die Ereignisse, Menschen und Momente des 20. Jahrhunderts. Der Sender stellt die Fragen der Gegenwart und beleuchtet die historischen Hintergründe des aktuellen globalen Zeitgeschehens: Weltgeschichte aus deutscher Sicht. SPIEGEL Geschichte ist in mehr als vier Millionen TV-Haushalten über Sky in Deutschland sowie über Teleclub in der Schweiz empfangbar. Das Zielpublikum sind Erwachsene und überwiegend Männer im Alter von 30 bis 49 Jahren.



Beide Sender gehören zur SPIEGEL TV Geschichte + Wissen GmbH & Co. KG, einem Joint Venture von SPIEGEL TV und der Autentic GmbH. Das Programm wird an den Standorten Hamburg und München entwickelt und produziert. Sitz des Senders ist in Oberhaching bei München. Geschäftsführer sind Dr. Patrick Hörl und Michael Kloft.



