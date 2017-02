Der DAX konnte heute weiter hochziehen und befindet sich im Widerstandsbereich zwischen 11.800/11.900 Punkten. Sollte der DAX über 11.900 Punkte ausbrechen, dürfte ein weiterer Anstieg bis über 12.000 Punkte folgen. Diese Marke ist also sehr wichtig.

Der DAX schlängelt sich langsam nach oben, in einem Bereich in dem sich Longs eigentlich verbieten. Ich orientiere mich dabei jetzt am S&P500, der noch bis 2.400 Punkte ansteigen kann (siehe langfristiger S&P500-Chart). Die Luft ist weiter dünn.

Aktuelle DAX-Lage:

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX bei 11.890 Punkten.

Der DAX befindet sich nun direkt am Widerstand bei 11.900 Punkten. Gelingt hier ein nachhaltiger Durchbruch nach oben, ist der Weg bis 12.000/12.100 Punkte frei.

S&P500 hat noch Platz bis 2.400 Punkte und könnte den DAX noch etwas hochziehen. Der DAX underperformt aber im Vergleich zum S&P500 deutlich.

DAX im großen Bild im langfristigen Short-Bereich (siehe Monatschart im Morgen-Insight).

Historische Saisonalität:

In US-Nachwahljahren (DAX): Bis Ende Februar nachgebend.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Bis Ende Februar nachgebend.

Sentiment

DAX (Woche 08)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären. Bullisch zu werten.

Börsenindikator (Februar)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator eher langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture:

Der DAX notiert im starken Widerstandsbereich im Monatschart (Fibo-Fächer, Bollinger-Band, Trendkanalbegrenzung). Der Index kann noch etwas steigen (aktuell etwa 11.900 Punkte), sollte dann aber eine längere Korrektur bis 10.800 Punkte einleiten. Über 11.900 Punkten ...

