Köln (pta036/21.02.2017/14:35) - ebase und die niiio finance group AG bieten

Banken und Vermögensverwaltern Produkt- und Leistungsbausteine für die digitale

Transformation der Geschäftsmodelle



Die European Bank for Financial Services GmbH (ebase®) und das FinTech

Unternehmen niiio finance group AG haben eine strategische Partnerschaft

geschlossen, um für das Thema Wertpapiergeschäft notwendige digitale Produkt-

und Leistungsbausteine zügig entwickeln zu können. "Im Kontext regulatorischer

Anforderungen steigt der Bedarf an digitalisierten Produkt- und

Geschäftsprozessen, um die Gesamtkosten in den Griff zu bekommen", sagt Rudolf

Geyer, Sprecher der Geschäftsführung von ebase. Damit nehme das Thema digitale

Transformation weiter Fahrt auf und begünstige auch die strategische Entwicklung

vollständig neuer Geschäftsmodelle, so Geyer weiter.



"Knapp 100 Banken nutzen bereits unser heutiges Leistungsspektrum. Von daher

kennen wir die aktuelle Bedarfssituation genau", ergänzt Johann Horch, CEO der

börsennotierten niiio finance group AG. "Gerade bei der Entwicklung von

Robo-Advice-Lösungen werden wir oft mit den Grenzen der vorhandenen

Legacy-Systeme der Banken konfrontiert. Mit ebase im Hintergrund und dessen

White Label-Fähigkeit können wir nun unseren Kunden auch die gesamte technische

Abwicklung und Depotführung als Option anbieten."



Auch aus den Reihen der Vermögensverwalter zeigt sich vermehrt der Bedarf,

vorhandene Produkte zumindest beim Onboarding von Neukunden mit digitalen

Elementen zu versehen. "Im Speziellen wäre dies neben der digitalen Legitimation

von Neukunden und einem digitalen Angemessenheits- und Geeignetheitstest auch

das digitale Matching zwischen Kunden und Produktprofil zur Bestimmung der

Zielallokation", so Johann Horch. "Unser Anspruch ist", ergänzt Rudolf Geyer,

"die digitale Transformation der uns angeschlossenen Partner bestmöglich zu

unterstützen. Als B2B-Spezialist für das Vermögensmanagement ist deshalb die

vermehrte Zusammenarbeit mit Dienstleistern aus dem FinTech-Umfeld die logische

Konsequenz, um zeitnah die richtigen Leistungsbausteine zur Verfügung stellen zu

können."



