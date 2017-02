Unterföhring (ots) -



Wie intensiv haben sich die beiden Schauspieler Fahri Yardim und Christian Ulmen auf ihre Rollen im neuesten Blockbuster "Sha La La La Land" vorbereitet? Wie autobiografisch ist ihr Film "The Fat And The Furious 7" wirklich? Vor der Free-TV-Premiere ihrer neuen Buddy-Serie "jerks." (heute, 23:15 Uhr, ProSieben) müssen sich Fahri Yardim und Christian Ulmen im "CIRCUS HALLIGALLI" beweisen. Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf schicken die Schauspieler auf große "Promo Tortour" und konfrontieren sie spontan mit Fragen zu vorher nie gesehenen und rein fiktiven neuen Kinohits, in denen sie die Hauptrollen spielen.



"CIRCUS HALLIGALLI" - heute, um 22:15 Uhr, auf ProSieben



