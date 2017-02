Experten warnen vor Preistreiberei an den Ölmärkten: Nie zuvor hätten Anleger so viele Wetten auf steigende Preise platziert. Am Dienstag verteuerte sich die Nordseesorte Brent um zwei Prozent.

Zunehmend wetten Hedgefonds und Finanzinvestoren auf den Olpreis: Sie hielten in der vergangenen Woche rund 481.000 sogenannte Long-Positionen auf die Sorte Brent aus der Nordsee, zeigen Daten des Börsenbetreibers Intercontinental Exchange. Dies entspreche 481 Millionen Barrel Öl, also in etwa dem weltweiten Bedarf für fünf Tage. "Diese zunehmenden spekulativen Wetten auf steigende Preise sind sehr bedenklich", ...

