Onlinedruckerei bietet noch schnelleren Versand für alle Produkte in der Schweiz

Die Internetdruckerei UNITEDPRINT SE, zu der unter anderem auch die bekannte Marke print24.com gehört, führt ihren neuen Standard- und Expressversand mit noch schnelleren Lieferzeiten für ihr gesamtes Produktportfolio in der Schweiz ein!

Alle Produkte stehen jetzt mit dem neuen Fast Delivery Service zur Verfügung; darunter auch Topseller wie Plakate, Flyer, Prospekte und Visitenkarten! Die Onlinedruckerei verspricht einen Tag schnellere Lieferung bei einer Bestellung mit Standard- oder Expressversand.

"Wir sind sehr stolz darauf, die Lieferzeiten von all unseren Produkten reduzieren zu können, ohne dabei an Qualität einzubüßen oder Preise zu erhöhen", erklärt Ali Jason Bazooband, Vorstand Innovation/Marketing von print24.com, "Außerdem steht unser Fast Delivery Service ausnahmslos allen Kunden in der Schweiz zur Verfügung!" Der neue Service ist zeitlich unbegrenzt und gilt für das gesamte Produktportfolio von print24.com - komplett ohne Aufschläge oder zusätzliche Kosten.

print24.com ist eine Marke von UNITEDPRINT SE, einem globalen und innovationsorientierten E-Commerce-Unternehmen im Bereich Druck und Medien. Als eine der führenden Onlinedruckereien Europas beschäftigt UNITEDPRINT SE etwa 700 Mitarbeiter und betreibt die bekannten Marken print24, Easyprint, Unitedprint, getprint, printwhat, FIRSTPRINT, DDK PRINT BIG, infowerk und Unitedprint Shop Services (USS) an weltweit 26 Standorten neben Deutschland in 21 weiteren europäischen Ländern sowie darüber hinaus in Brasilien, China, Kanada und den USA. Unitedprint bietet seinen Kunden neben klassischen Printprodukten auch hochwertige Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Textildruck, Fotodruck, Großformatdruck, Werbemittel, Werbetechnik und Hotel-/Gastronomiebedarf.

