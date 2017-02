Original-Research: Ergomed plc - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu Ergomed plc

Unternehmen: Ergomed plc ISIN: GB00BN7ZCY67 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 3,41 EUR Letzte Ratingänderung: - Analyst: Matthias Greiffenberger

Co-Development-Partner Modus Therapeutics erhält umfangreiche Finanzierung - Kursziel von 3,41 EUR bestätigt - Rating bleibt KAUFEN

Ergomed hat am 20.02.2017 veröffentlicht, dass der Co-Development-Partner Modus Therapeutics eine erfolgreiche Finanzierungsrunde in Höhe von 32 Mio. SEK (3,37 Mio. EUR) abgeschlossen hat. Das am weitesten fortgeschrittene Produkt von Modus Therapeutics ist Sevuparin, welches zur Behandlung von Sichelzellenanämie eingesetzt werden soll und sich zurzeit in einer Phase- II-Studie befindet. Gegenwärtig werden noch weitere Patienten in Europa, dem mittleren Osten und in der Karibik für die Phase-II-Studie rekrutiert. Top-Line-Ergebnisse werden im ersten Halbjahr 2018 erwartet. Ergomed investiert in die medizinische Studie und hat im Gegenzug eine Kapitalbeteiligung am Unternehmen erhalten.

Die eingeworbenen Finanzmittel unterstützen die weitere Entwicklung von Sevuparin und stellen somit eine erfolgreiche Entwicklung der Beteiligung von Ergomed in Aussicht. Neben Modus Therapeutics verfügt Ergomed über eine umfangreiche Co-Development Pipeline, die Ergomed zukünftig signifikante Kapitalzuflüsse sichern könnte.

Die positive Finanzierungrunde von Modus Therapeutics stellt einen weiteren wichtigen Milestone für das Unternehmen dar. Somit zeigt sich, dass die Ergomed einen besonders vielversprechendes Co-Development-Produkt in der Projektpipeline hat, welches auch auf Investorenseite deutlichen Zuspruch findet. Daher bestätigen wir abermals unser Kursziel von 3,41 EUR je Aktie und vergeben das Rating KAUFEN.

