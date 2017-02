Eltern werden ist nicht schwer - Paar bleiben aber sehr. Elternwissen kompakt- die Vortragsreihe zum Familien Forum Brandnertal beschäftigt sich Anfang März mit diesem Thema.



Bludenz (ots) - Die meisten Eltern verlieren sich als Paar irgendwo zwischen Windeln wechseln, Familienaktivitäten und Arbeit aus den Augen. Sie planen alles. Außer Zeit für sich zu zweit. Eine glückliche Liebesbeziehung zwischen Eltern ist eine starke Basis für ein gesundes Familienleben. Aber wie können wir das erreichen?



Am Montag, 6. März 2017 widmet sich Susanne Wendel bei "Elternwissen kompakt" um 20.30 Uhr im Valavier Aktivresort**** in Brand dieser Frage. Und schon vorab geben wir Ihnen einen Hinweis. Ein Geheimnis starker Paare: Sie sind auch als Eltern ein Liebespaar und nicht nur ein "Erziehungsteam". Susanne Wendels Vortrag gibt 10 Impulse, wie Sie wieder Paar werden und damit sich selbst und auch den Kindern viel Power geben können.



? Wie man es schafft, auch in stressigen Zeiten mehr Anerkennungen als Vorwürfe auszusprechen ? Wie man eingefahren Gewohnheiten auf die Schliche kommt und sie verändert ? Wie man die Erotik einlädt wenn sie sich rar macht und den Spaß im Bett wieder neu entdeckt. ? Warum es unterschiedliche Liebessprachen gibt und wie man die Sprache des anderen lernt ? Warum Humor das Wichtigste für eine gute Beziehung ist und wie man wieder mehr zusammen lacht



Susanne Wendels Vortrag ist Auftakt für drei Abende, die im Zeichen vom Familienleben mit all seinen Hindernissen und Bereicherungen stehen: Bei "Elternwissen kompakt - die Vortragsreihe zum Familien Forum Brandnertal" geben anerkannte Experten Einblicke, die das Familienleben erleichtern. Die Vorträge sind kostenlos, um Anmeldung wird gebeten: Tourismusbüro Brand, +43 5559 555 oder tourismus@brandnertal.at



"Schatz, ich bin gar nicht müde!" 10 Impulse, damit die Zeit zu zweit bei Eltern nicht zu kurz kommt. Susanne Wendel am Montag, 6. März 2017, 20.30 Uhr Valavier Aktivresort****, Brand



"Liebe allein genügt nicht. Klarheit, Grenzen, Konsequenzen." Achim Schad am Freitag, 21. Juli 2017, 20.30 Uhr Familienhotel Lagant****, Brand



"Null Bock zum Lernen?!" So stärken Sie die Motivation Ihres Kindes. Dirk Konnertz am Dienstag, 22. August 2017 im Sporthotel Beck****, Brand



Das dritte Familien Forum Brandnertal findet vom 13.-15.Oktober 2017 in Brand statt.



Elternwissen kompakt mit Susanne Wendel "Schatz, ich bin gar nicht müde!" 10 Impulse, damit die Zeit zu zweit bei Eltern nicht zu kurz kommt. Datum: 6.3.2017, 20:30 - 22:00 Uhr Ort: Aktivresort Valavier**** Mühledörfle 25, 6708 Brand bei Bludenz Url: www.familienforum-brandnertal.at



