=== *** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC) und Fresenius SE & Co KGaA, Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Bad Homburg *** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Jahresergebnis (10:00 Telefonkonferenz), Köln *** 07:00 NL/Airbus Group, Jahresergebnis (08:00 digitale PK), Amsterdam *** 07:30 DE/Bayer AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Leverkusen *** 07:30 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, Jahresergebnis (08:30 Telefonkonferenz), München *** 08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Jahresergebnis, London *** 08:20 ES/Iberdrola SA, Jahresergebnis, Bilbao 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 10:00 DE/ifo-Geschäftsklimaindex Februar PROGNOSE: 109,5 zuvor: 109,8 Lagebeurteilung PROGNOSE: 116,7 zuvor: 116,9 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 102,9 zuvor: 103,2 10:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, HV, Frankfurt *** 10:00 IT/Verbraucherpreise Januar (endgültig) PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+0,9% gg Vj vorläufig: +0,2% gg Vm/+0,9% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+0,5% gg Vj *** 10:30 GB/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,7% gg Vq/+2,3% gg Vj 1. Veröff.: +0,6% gg Vq/+2,2% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vq/+2,2% gg Vj *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Januar Eurozone PROGNOSE: -0,8% gg Vm/+1,8% gg Vj Vorabschätzung: +1,8% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+1,1% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: -1,7% gg Vm/+0,9% gg Vj Vorabschätzung: +0,9% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+0,9% gg Vj 11:15 DE/Kanzleramtschef Altmaier, Rede bei der BDEW- Veranstaltung "Smart Renewables", Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1 Mrd EUR 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 FR/Treffen der Finanzminister Deutschlands, Frankreichs und Polens (Format "Weimarer Dreieck"), Paris 14:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Teilnahme am Internationalen Deutschlandforum, Berlin *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Februar PROGNOSE: +0,9 Punkte zuvor: +0,5 Punkte *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Januar PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: -2,8% gg Vm 16:30 DE/Beginn der Tarifverhandlungen in der nordwestdeutschen Eisen- und Stahlindustrie, Düsseldorf 19:00 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Powell (2017 stimmberechtigt im FOMC) beim Forecaster's Club of New York *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 31. Januar/1. Februar *** 22:05 US/HP Inc, Ergebnis 1Q, Palo Alto 22:05 US/Tesla Motors Inc, Ergebnis 4Q, Palo Alto ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

February 21, 2017 09:00 ET (14:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.