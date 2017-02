Die deutsche Fondsbranche blickt auf ein Rekordjahr zurück: 2,8 Billionen Euro verwalteten die Gesellschaften 2016 - so viel Geld wie nie zuvor. Allerdings sammelten die Fonds weniger neues Kapital ein als im Jahr zuvor.

Deutschlands Fondsbranche blickt auf ein weiteres Rekordjahr zurück - dank steigender Börsenkurse und anhaltend hoher Nachfrage nach Fonds in Zeiten extrem niedriger Sparzinsen. Mit 2,8 Billionen Euro verwalteten Fondsgesellschaften Ende 2016 so viel Geld wie nie, wie der Bundesverband Investment und Asset Management (BVI) am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Ein Jahr ...

