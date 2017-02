Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: easymarketing AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung easymarketing AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 06.04.2017 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2017-02-21 / 15:05 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. easymarketing AG München Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung Wir laden hiermit die Aktionäre der easymarketing AG mit Sitz in München ('Gesellschaft') zu der am 06.04.2017 um 14:00 Uhr stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung in den neuen Geschäftsräumen der Gesellschaft in der Landsberger Straße 110, 80339 München, ein. Tagesordnung *1. Abberufung von Herrn Jörg Prüßmeier als Mitglied des Aufsichtsrates* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Mitglied des Aufsichtsrates Jörg Prüßmeier mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung abzuberufen. *2. Wahl von Herrn Michael Meinhardt zum neuen Mitglied des Aufsichtsrates* Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Michael Meinhardt, geb. am 29.05.1964, Kaufmann, wohnhaft in Frankfurt am Main, zum neuen Mitglied des Aufsichtsrates mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung auf die Dauer der restlichen Amtszeit des ausscheidenden Mitglieds des Aufsichtsrats zum Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft zu wählen. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 7 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern zusammen. Alle Mitglieder werden von der Hauptversammlung gewählt. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl nicht an Wahlvorschläge gebunden. München, im Februar 2017 *easymarketing AG* _Der Vorstand_ 2017-02-21 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: easymarketing AG Adelgundenstr. 5b 80538 München Deutschland Telefon: +49 173 3713479 E-Mail: vwh@easymarketing.de Internet: http://www.easymarketing.de Ende der Mitteilung DGAP News-Service 546243 2017-02-21

(END) Dow Jones Newswires

February 21, 2017 09:05 ET (14:05 GMT)