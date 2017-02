Frankfurt - Die Stimmung an den Märkten bleibt gut, immer höhere Kurse lassen Anleger zu Aktien-ETFs greifen, so die Deutsche Börse AG.Frank Mohr von der Commerzbank spreche von einem eindeutigen "Risk-on"-Modus. "Bei Aktien-ETFs sehen wir einen klaren Käuferüberhang."Nach einer Seitwärtsbewegung in der Vorwoche sei es zum Wochenstart wieder nach oben am deutschen Aktienmarkt gegangen - obwohl der Rückenwind aus den USA gefehlt habe, denn dort sei die Börse am Montag geschlossen geblieben. Am Dienstagmittag liege der DAX bei 11.884 Punkten, nach einem Plus von 0,6 Prozent auf 11.827,62 Punkte zu Wochenbeginn. Die Umsätze seien weiter hoch. Mohr melde 42.000 Trades für die Vorwoche. "Und in dieser Woche geht es so weiter."

