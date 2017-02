Frankfurt - Die Stimmung an den Metallmärkten bleibt gut: Der Index der Londoner Metallbörse kletterte gestern fast wieder auf das 20-Monatshoch von Mitte Februar, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Neben den gestern berichteten Angebotsproblemen - die Gespräche in der bereits zwölf Tage bestreikten chilenischen Kupfermine Escondida seien am Nachmittag ergebnislos abgebrochen worden - würden Nachfragehoffnungen die Preise nach oben schieben. Beflügelt würden diese u.a. durch die in den USA und in China angekündigten Pläne zum Infrastrukturausbau. China werde allein in diesem Jahr über 110 Mrd. US-Dollar in den Ausbau seines Schienennetzes investieren und hier insgesamt 35 neue Projekte anstoßen. Außerhalb Chinas würden niedrige Zinsen zu einem Anstieg der Immobilienpreise führen, die damit den Bauboom weiter anschieben würden.

Den vollständigen Artikel lesen ...