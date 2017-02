London (ots/PRNewswire) -



Atlantis Healthcare, weltweit Marktführer für Programme für Selbstmanagement und Verhaltensänderung, veröffentlicht heute sein neuestes Whitepaper: Chronic Illness Experience in Children and Adolescents: Exploring Challenges and Solutions. (http://www.atlantishealthcare.com/white-papers/) Dies ist das dritte Whitepaper in einer Reihe von Schriften, die sich mit Selbstmanagement bei chronischen Erkrankungen befasst.



In diesem Whitepaper werden die Erfahrungen mit chronisch kranken Kindern und Erwachsenen analysiert. Hier wird ausführlich beschrieben, wie die Unterstützung und die Ergebnisse für diese Bevölkerungsgruppe mit individuell angepassten Behandlungsprogrammen und Maßnahmen zur Verhaltensänderung verbessert werden können.



Bei etlichen Erwachselnen, die mit einer chronischen Erkrankung leben, entwickelte sich diese in Kindheit oder Jugend. Lösungen aus der Pädiatrie bieten eine Möglichkeit zu frühzeitiger Intervention und tragen dazu bei, dass diese Kinder selbstsicher und als effektive Selbstmanager heranwachsen. Anna O'Sullivan, Health Psychology Specialist, sagt: "Wenn bei einem Kind oder einem Jugendlichen eine chronische Erkrankung diagnostiziert wird, wird sein Leben und das Leben der Personen in seiner Umgebung plötzlich dramatisch verändert. Diese chronische Erkrankung kann sich auf ihr Wohlbefinden, soziale Aktivitäten, Schulleistung, Beziehung zu Gleichaltrigen sowie auf das Leben der gesamten Familie auswirken."



Für die Entwicklung von Maßnahmen zur Verhaltensänderung ist eine gründliche Analyse erforderlich; nur so kann sichergestellt werden, dass die unterschiedlichen Bedürfnisse dieser Patienten erfüllt werden.



Der Senior Health Psychology Specialist und führende Autor dieses Whitepapers, Dr. Sinead Ni Mhurchadha, sagt dazu: "Wir wissen, dass Jugendliche am liebsten dynamische Aktivitäten nutzen, die ihr Interesse langfristig fesseln, beispielsweise digitale Lösungen, und es ist bewiesen, dass Verhaltensänderungen im Rahmen der Kinder- und Jugendmedizin mit diesen Aktivitäten erfolgreicher durchgesetzt werden können." Dr. Ni Mhurchadha betont jedoch, dass "das Finden einer interessanten Aktivität, die die hohen Erwartungen von Kindern und Jugendlichen erfüllt, schwierig sein kann. Verfahren aus der Psychologie und am Patienten orientierte Konzepte müssen unbedingt parallel genutzt werden; nur so können effektive und interessante Lösungen zur Verhaltensänderung entwickelt werden, die den Gesundheitszustand des Patienten verbessern."



Atlantis Healthcare entwickelt und liefert auf der Basis der Gesundheitspsychologie hochpersonalisierte Behandlungslösungen, die eine nachhaltige Verbesserung des Gesundheitszustands der Patienten durch Selbstmanagement und Therapietreue im Verlauf ihrer chronischen Erkrankung bewirken.



Mit dem größten Team international anerkannter Experten für Gesundheitspsychologie in einem Wirtschaftsunternehmen und der Unterstützung von Experten für Kreativität im Digitalbereich entwickelt Atlantis Healthcare auf der Basis klinisch bewiesener Modelle und wissenschaftlicher Forschung preisgekrönte Programme zur Verhaltensänderung und verbessert damit den Gesundheitszustand von Patienten. Die Unternehmensgruppe liefert Lösungen und Dienstleistungen von Niederlassungen in Großbritannien, Deutschland, Spanien, den USA, Australien und Neuseeland in etliche Länder.



