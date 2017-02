Ab 2018 gelten in Stuttgart an Tagen mit hoher Feinstaubbelastung Fahrbeschränkungen für Diesel-Fahrzeuge. Autos, die die aktuell strengste Abgasnorm "Euro 6" nicht erfüllen, dürfen nicht gefahren werden.

Zahlreiche Diesel-Fahrer in Stuttgart müssen sich ab dem kommenden Jahr auf Fahrverbote in der Innenstadt einstellen. Ab 2018 sollten an Tagen mit hoher Feinstaub-Belastung Fahrbeschränkungen im Stuttgarter Talkessel gelten, teilte die Landesregierung am Dienstag mit. Im Zuge des Luftreinhalteplans werde dies dann Diesel-Fahrzeuge treffen, die die aktuell ...

