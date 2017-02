Die Aktie von Grammer ist unlängst auf ein neues Allzeit-Hoch geklettert. Angetrieben wurde der Kurs von der Meldung, dass der bayerische Autozulieferer chinesische Investoren an Bord geholt hat, um sich dem Zugriff der bosnischen Hastor-Familie zu entziehen. Wie Jochen Kauper vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR die Gemengelage und die Aktie einschätzt, sehen Sie im Video! Sehen Sie sich auch die komplette Sendung an. Dort geht es auch um Volkswagen, Leoni, Paragon, LION E-Mobility, Puma und Under Armour. Das Interview finden Sie HIER