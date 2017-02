Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) geht von einer Beteiligung des Internationalen Währungsfonds (IWF) an den Hilfen für Griechenland aus, wenn Athen die geforderten Reformauflagen erfüllt. Das Management des Währungsfonds habe sich verpflichtet, dem Board dann vorzuschlagen, sich zu beteiligen, sagte Schäuble nach Beratungen der EU-Finanzminister in Brüssel. "So ist die Absprache." Bereits vor einem Treffen der Euro-Länder am Vortag hatte er gesagt: "Der IWF wird sich beteiligen".

Die Euro-Finanzminister hatten später beschlossen, dass die Experten der Gläubigerinstitutionen demnächst nach Athen zurückkehren sollen. Griechenland akzeptierte dafür grundsätzlich die Forderung, vorab Sparmaßnahmen zu beschließen, die bei einem Verfehlen von Haushaltszielen automatisch in Kraft treten sollen. "Darüber gibt es einen Grundkonsens, und jetzt hoffe ich, dass der Grundkonsens konkretisiert wird", betonte Schäuble.

Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem wollte sich jedoch nicht auf eine schnelle endgültige Einigung mit Athen festlegen. "Es erfordert immer noch eine Menge an Arbeit", sagte er. Zwar solle es "so schnell wie möglich" eine Einigung über Steuer-, Renten- und Arbeitsmarktreformen geben, jedoch bestehe auch "keine Super-Dringlichkeit", denn die griechische Regierung habe kein Liquiditätsproblem.

Hingegen sagte der spanische Finanzminister Luis de Guindos, die Euro-Finanzminister sollten im März oder spätestens im April ihr Einverständnis zu dem laufenden Athener Programm geben. "Ich hoffe, dass wir die zweite Überprüfung so schnell wie möglich abschließen", sagte er. "In der nächsten Eurogruppe oder der folgenden." Die nächste Sitzung der Euro-Finanzminister ist für den 20. März geplant und die übernächste für den 7. April.

Der IWF betonte unterdessen seinen Willen, Griechenland zu helfen - wenn Athen die Bedingungen dafür erfülle. "Es ist einiger Fortschritt erreicht worden", sagte der stellvertretende Geschäftsführende Direktor des Fonds, David Lipton, am Dienstag bei einer Konferenz in Berlin. "Wir wären gern in der Lage, Griechenland zu helfen." Die europäischen Regierungen hätten den IWF stark dazu aufgefordert, beim Hilfsprogramm mit an Bord zu sein, doch Politik und Regeln des Fonds müssten eingehalten werden, sagte Lipton.

(Mitarbeit: Andrea Thomas)

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/smh

(END) Dow Jones Newswires

February 21, 2017 09:24 ET (14:24 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.