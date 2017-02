Dividende soll auf 0,46 Euro je Vorzugsaktie und 0,45 Euro je Stammaktie steigen

Berufung von Rainer Lehmann in den Vorstand

Wahlvorschläge für die Aktionärsvertreter im Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Sartorius AG hat in seiner heutigen Sitzung dem Vorschlag des Vorstands zugestimmt, der Hauptversammlung am 6. April 2017 eine Dividendenerhöhung auf 0,46 Euro je Vorzugsaktie und 0,45 Euro je Stammaktie vorzuschlagen. Im Vorjahr lag die Dividende, angepasst um den im Juni 2016 durchgeführten Aktiensplit, bei 0,38 Euro bzw. 0,37 Euro je Vorzugs- bzw. Stammaktie. Damit würde die Ausschüttungssumme um 20,5 auf 31,1 Mio. Euro nach 25,8 Mio. Euro im Vorjahr steigen.

Überdies hat der Aufsichtsrat mit Wirkung zum 1. März 2017 Rainer Lehmann in den Vorstand der Sartorius AG berufen. Dieser tritt die Nachfolge von Jörg Pfirrmann an, der im Oktober 2016 angekündigt hatte, nicht für eine weitere Verlängerung seines Vorstandsmandats zur Verfügung zu stehen. Sein Mandat als Vorstand für Finanzen, Personal und Informationstechnologie legt Jörg Pfirrmann im besten gegenseitigen Einvernehmen zum 28. Februar 2017 nieder. Rainer Lehmann wird neben dem Finanzressort auch die BereicheInformationstechnologie und Geschäftsprozesse verantworten.

Dipl.-Kaufmann Rainer Lehmann (41) arbeitet seit 1999 bei Sartorius und war seither in verschiedenen Finanzfunktionen tätig. 2004 wechselte er für zwei Jahre zur Biesterfeld AG und leitete dort das Konzerncontrolling. Nach seiner Rückkehr zu Sartorius übernahm er in den USA die Leitung des Finanzbereichs der nordamerikanischen Sartorius Gesellschaften und koordinierte den Aufbau mehrerer Konzerngesellschaften in Lateinamerika. Seit 2016 verantwortet Rainer Lehmann konzernweit den Bereich Geschäftsprozesse.

In diesem Zusammenhang übernimmt der Vorstandsvorsitzende Dr. Joachim Kreuzburg zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben den Bereich Personal und damit auch die Funktion des Arbeitsdirektors. Reinhard Vogt bleibt im Vorstand unverändert für Marketing, Vertrieb und Service zuständig.

Da die Amtszeit des Aufsichtsrats der Sartorius AG mit Ende der diesjährigen Hauptversammlung endet, hat der Aufsichtsrat zudem über die Personalvorschläge an die Hauptversammlung für die Wahl der Aktionärsvertreter im Aufsichtsrat entschieden.

Erstmalig zur Wahl vorgeschlagen werden Dr. jur. Daniela Favoccia, Partnerin der Anwaltssozietät Hengeler Mueller, sowie Ilke Hildegard Panzer, Executive Vice President und Chief Innovation Officer beim amerikanischen Health Care-Unternehmen Versiti Inc.

Die Herren Prof. Dr. Dres. h.c. Arnold Picot, Dr. Lothar Kappich, Prof. Dr. Thomas Scheper und Prof. Dr. Klaus Rüdiger Trützschler werden zur Wiederwahl vorgeschlagen.

Nächste Termine

23. Februar 2017 Bilanzpressekonferenz

6. April 2017 Hauptversammlung

24. April 2017 Veröffentlichung der Quartalszahlen

Januar bis März 2017

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Sartorius Konzerns. Die Inhalte der Aussagen können nicht garantiert werden, da sie auf Annahmen und Schätzungen beruhen, die gewisse Risiken und Unsicherheiten bergen.

Sartorius in Kürze

Der Sartorius Konzern ist ein international führender Pharma- und Laborzulieferer mit den beiden Sparten Bioprocess Solutions und Lab Products Services. Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden. Lab Products Services konzentriert sich mit Premium-Laborinstrumenten, Verbrauchsmaterialien und Service auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen sowie auf akademische Forschungseinrichtungen. Das 1870 gegründete Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von rund 1,3 Milliarden Euro. Mehr als 6.900 Menschen sind an den rund 50 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig.

